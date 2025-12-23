Amor consciente: cuando amar deja de ser una promesa y se convierte en una elección

Durante décadas nos enseñaron que el amor “simplemente sucede”. Que aparece, arrasa, nos completa y, si es verdadero, debería sostenerse solo, comenta María Stella. Bajo esa narrativa romántica crecimos esperando que el otro nos entienda sin hablar, nos sane sin esfuerzo y nos elija sin límites. Pero algo no cerró: cada vez amamos más y duramos menos.

El amor consciente no nace del impacto ni del flechazo. Nace del darse cuenta. Es un cambio de paradigma que corre al amor del terreno de la fantasía para llevarlo al de la realidad emocional.

Amar conscientemente no es sentir menos, sino sentir mejor. No es resignar intensidad, sino sumarle profundidad.

¿De qué hablamos en MS Coaching cuando hablamos de “Amor Consciente”?

De un vínculo donde dos personas adultas se eligen sin perderse, se comprometen sin anularse y se encuentran sin necesitar salvarse. Es un amor que no promete felicidad eterna, pero sí honestidad. Que no evita el conflicto, pero aprende a atravesarlo. Que no confunde apego con amor ni dependencia con compromiso.

Dice María Stella: “llegar al amor consciente implica, primero, un trabajo individual. Nadie puede construir un vínculo sano si sigue esperando que el otro lo complete, lo valide o lo rescate de su propia soledad”.

El punto de partida es la responsabilidad emocional: hacerse cargo de la propia historia, de las heridas, de los miedos y de las expectativas que llevamos a la relación como si fueran verdades absolutas. Luego viene la construcción compartida. El amor consciente se edifica en conversaciones incómodas, en límites claros, en acuerdos revisables y en la capacidad de escuchar sin defenderse. Requiere presencia, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y una comunicación que no ataque ni silencie, sino que revele.

Amar conscientemente no garantiza que todo funcione, pero sí evita perderse en el intento. Porque cuando el amor deja de ser un refugio para convertirse en un espacio de crecimiento, ya no se trata de cuánto duramos, sino de cómo nos habitamos mientras estamos juntos. Y eso, en un mundo de vínculos frágiles, es un acto profundamente revolucionario.

por CONTENT NOTICIAS