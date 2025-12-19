De oruga a mariposa

Rita, contanos cómo fue el recorrido que te llevó a tu actual actividad

Cuando era muy joven pensaba que no habría crecido, ni me habría desarrollado, si a los 30 años era la misma persona que a los 20. Lo que no sabía en ese momento, es que esto se convertiría en un paradigma tan fuerte, que la búsqueda de crecimiento y evolución en todos los planos, sería el “driver” de mi existencia.

En el año 1985 me recibí de contador público. Aunque ejercí por varios años, la profesión no me ofrecía la clase de desarrollo que buscaba, y por ello, decidí insertarme en el ámbito organizacional, en áreas más sociales y versátiles donde podía ayudar a la gente a trabajar mejor y a la organización a ser más eficaz y eficiente.

¿Y así diste los primeros pasos?

Durante mucho tiempo fui consultora y auditor en procesos y sistemas de información, y pasé 14 años en una consultora multinacional donde llegué a ser gerente sénior en el área de consultoría de riesgos.

Pero la inquietud por la evolución seguía latente, y en 2011, por cuestiones eminentemente personales, conocí el coaching ontológico.

Parece evidente que mi búsqueda personal ha venido traccionando mi desarrollo profesional teniendo en cuenta que en el año 2013 me convertí en coach ontológico, una profesión a la cual llegué por las causalidades de la vida; una profesión, que no imaginaba le iba a infundir a mi vida un sentido insospechado, pero inconscientemente buscado, un sentido que le permitió a la oruga convertirse en mariposa.

¿De qué manera podés ayudar a quienes recurren a vos?

Mis servicios están enfocados en acompañar a aquellos que me buscan a transformar, trascender y transmutar distintas áreas de sus vidas que pueden presentar desafíos. Mis intervenciones incluyen una variedad de herramientas: coaching ontológico, neurociencias aplicadas, trabajo energético de Chi Kung y distintas formas de respiración consciente, solo por mencionar algunas.

¿Qué te diferencia de otras propuestas?

Tal vez la única diferencia que haya es que yo soy Rita Carrizo.

Rita, como cualquier humano, tiene unos orígenes, experiencias, formación, aprendizajes y fundamentalmente, voluntad de evolución, que la convirtieron en un ser único e irrepetible. Y es ese ser el que se pone en acción cada vez que estoy frente a un coachee.

Si comenzaras de nuevo… ¿harías algo diferente?

Creo que no haría nada diferente; probablemente no estaríamos acá de no haber sido por todo lo que les conté.

Rita Carrizo

Celular: 1158103228

IG:@rita.mastercoach

mail: [email protected]

por CONTENT NOTICIAS