Tango Envenado Mendoza: una nueva cosecha de Tango llega a Godoy Cruz

Tango Envenado sigue creciendo y sumando destinos. En esta oportunidad, el prestigioso Festival desembarca en Godoy Cruz, Mendoza, con una propuesta que promete tres días intensos de Tango, competencia y encuentro. La cita será el 24, 25 y 26 de Abril de 2026, en una edición que combina lo mejor del espíritu competitivo con el clima festivo que caracteriza a este evento.

Organizado por Andrea Fernández Acerbi y Ansuya Difonso, Tango Envenado Mendoza se presenta como una competencia y festival que incluye categorías de baile, milongas, exhibiciones y clases, pensadas tanto para competidores como para amantes del Tango que desean vivir la experiencia desde adentro. Fiel a su identidad, el evento convoca a una gran cantidad de bailarines de distintos puntos del país, consolidándose como uno de los encuentros más elegidos del circuito.

El crecimiento de Tango Envenado no es casual. Este año, el festival fue instituido como Fiesta Provincial con fuerza de ley, un reconocimiento que destaca su impacto cultural, artístico y turístico. Este logro marca un antes y un después, y abre el camino para que sus distintas sedes continúen desarrollándose con la misma fuerza y prestigio.

La edición Mendoza también se presenta con una identidad visual propia, reflejada en su logo: el amarillo del sol radiante, el celeste turquesa del cielo infinito y el violeta de los viñedos, colores que representan el paisaje y el espíritu de la provincia. Una imagen que anticipa lo que será el evento: energía, belleza y pasión por el Tango.

Tango Envenado Mendoza invita a vivir una experiencia donde la competencia se combina con el encuentro, el aprendizaje y la celebración. Una nueva cosecha de Tango que promete emociones, talento y ese sello tan característico que distingue al festival.

Prepárense para un fin de semana a puro tango.

Nos vemos en Godoy Cruz para celebrar juntos esta nueva cosecha.

Contacto: +54 9 11 2386-2589

Mail: [email protected]

Instagram: @andreafernandezacerbi | @tangoenvenadomendoza

