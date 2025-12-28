Argentina y la paradoja del pensamiento profundo: se aplaude la idea, se evita el sistema

Argentina consume pensamiento profundo, pero rara vez lo implementa. Esta paradoja se repite con notable regularidad: charlas agotadas, referentes admirados, conceptos claros sobre liderazgo, salud mental y toma de decisiones… y, sin embargo, organizaciones que siguen funcionando bajo los mismos esquemas de urgencia, improvisación y corto plazo.

El fenómeno no es nuevo ni casual. Figuras como Pilar Sordo, Marian Rojas Estapé, Estanislao Bachrach o Mario Alonso Puig plantean ideas contundentes: la necesidad de cambiar los sistemas de pensamiento, reducir el estrés crónico, revisar modelos de liderazgo y abandonar culturas laborales basadas en el miedo o la reacción permanente. El diagnóstico es compartido y, en muchos casos, ampliamente aceptado por el público.

El problema aparece después del aplauso.

En la mayoría de las empresas e instituciones argentinas, estas ideas no se traducen en procesos, métricas ni decisiones estructurales. Se las consume como contenido inspirador, no como insumo estratégico. La diferencia es clave: inspirarse no exige modificar el sistema; implementarlo sí.

Cambiar de verdad implicaría revisar cómo se toman decisiones, cómo se lidera, cómo se mide el desempeño y qué comportamientos se refuerzan o se castigan. Implicaría tolerar la incomodidad, el error y el aprendizaje sostenido.

En un contexto marcado por la inestabilidad económica y la urgencia permanente, ese tipo de transformación suele percibirse como un riesgo más que como una inversión.

Desde la psicología organizacional se sabe que la inspiración sin acción genera una ilusión de cambio. El cerebro recibe la recompensa emocional del insight, pero el sistema sigue intacto. Es una forma elegante de postergar decisiones difíciles sin sentir que se está haciendo nada mal.

Por eso, el pensamiento profundo en Argentina queda confinado a conferencias, libros y frases célebres, mientras el día a día corporativo continúa operando en modo reactivo. No es falta de conocimiento, sino falta de voluntad estructural para sostenerlo en el tiempo.

Tal vez el verdadero giro cultural no consista en sumar más eventos, sino en cambiar la pregunta con la que se asiste a ellos. No “¿qué me inspira de esto?”, sino “¿qué proceso concreto tengo que modificar a partir de esto?”. Sin ese paso, el pensamiento crítico seguirá siendo admirado como discurso, pero evitado como práctica. Y la brecha entre lo que se dice y lo que se hace continuará siendo uno de los rasgos más persistentes del sistema argentino.

por CONTENTNOTICIAS