Hierbas & Esencias: experiencias que conectan, inspiran y transforman

Este año reafirmamos esa misión participando de espacios donde la comunidad, la formación y la innovación toman un rol central.

En Rosario, la ciudad donde nacimos y crecimos como proyecto, volvimos a ser parte de Vitalia Day, una propuesta local que se convirtió en una sana costumbre. Este encuentro nos permitió compartir la filosofía del bienestar natural desde la cercanía, con charlas, aromas y experiencias que inspiran a llevar lo simple y lo esencial a la vida diaria.

Invitados por Positano Vinos y junto al bartender Pablo Pastinante, co-creamos una experiencia de mixología aromática diseñada para bartenders y especialistas de la coctelería. Fue una jornada de intercambio y creatividad donde presentamos nuestra línea de aceites esenciales gourmet —puros, habilitados por ASSAL— y listos para transformar bebidas en experiencias multisensoriales, demostrando cómo los aromas pueden potenciar la coctelería contemporánea.

Otro momento destacado fue nuestra participación en CODEAR, el Congreso de Destiladores de Argentina. Allí compartimos nuestro enfoque integral sobre los aceites esenciales: qué son, cómo se obtienen y, en especial, cómo pueden convertirse en herramientas sensoriales para acompañar tanto la salud como la creatividad culinaria.

También fuimos parte de Bioferia, el festival sustentable más grande de Latinoamérica. Entre aromas, charlas y demostraciones en vivo, miles de personas se acercaron a descubrir que el bienestar puede ser simple, natural y consciente. La feria nos recordó por qué hacemos lo que hacemos: porque cada aroma puede convertirse en un gesto de cuidado y cada persona puede encontrar en la naturaleza un espacio de equilibrio.

Nuestra presencia en Entre Mares, el encuentro organizado por UTHGRA en Mar del Plata, abrió un puente hacia la comunidad gastronómica y hotelera. Allí brindamos una charla para futuros profesionales, acercando las bases de los aceites esenciales grado alimentario y compartiendo diversas experiencias culinarias. Un espacio formativo donde la curiosidad y el bienestar fueron protagonistas.

Cada uno de estos encuentros reafirma algo irrenunciable para nosotros: la naturaleza se comparte, se vive y se enseña a través de experiencias. Y seguimos comprometidos con eso. Porque cada aroma abre una puerta. Y queremos que más personas se animen a cruzarla.

Hierbas & Esencias

www.hierbasyesencias.com

[email protected]

IG @hierbasyesencias

WA: +54 341-335 1511

por CONTENT NOTICIAS