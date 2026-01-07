Tuesday 13 de January, 2026
Radio Perfil | Logo Perfil

ESPACIO NO EDITORIAL | 07-01-2026 07:54

Cómo elegir la mejor cobertura médica para tu mascota. Las claves que todo tutor debería conocer

Hoy nuestras mascotas son parte de la familia. Las cuidamos, las mimamos y queremos verlas bien todos los días. Pero cuando aparece una urgencia veterinaria, un tratamiento largo o un estudio costoso, muchas veces nos damos cuenta de que no estábamos preparados. Por eso, elegir una buena cobertura médica para tu perro o gato no es un gasto: es una decisión de amor y responsabilidad.

Cómo elegir la mejor cobertura médica para tu mascota. Las claves que todo tutor debería conocer | Foto:CONTENT NOTICIAS
Cómo elegir la mejor cobertura médica para tu mascota. Las claves que todo tutor debería conocer | Foto:CONTENT NOTICIAS

A la hora de elegir, hay algunos puntos clave que todo tutor debería tener en cuenta:

  • Cobertura real y clara

No todas las opciones cubren lo mismo. Es importante que la obra social incluya consultas, urgencias, estudios, internaciones y tratamientos, sin letras chicas ni sorpresas.

  • Red de veterinarias confiable

De nada sirve tener cobertura si no contás con profesionales y centros de atención cercanos y de calidad. La accesibilidad es fundamental, sobre todo en emergencias.

  • Rapidez y simplicidad

En momentos difíciles, nadie quiere trámites eternos. Una buena obra social debe resolver rápido y de forma simple.

  • Acompañamiento humano

Detrás de cada mascota hay una familia. La atención, el trato y la empatía también importan.

En el mercado existen distintas alternativas: reintegros, planes parciales o seguros con muchas limitaciones. Muchas veces parecen económicos, pero al momento de usarlos descubís topes bajos, exclusiones o procesos engorrosos.

OSMASC nace justamente para cambiar esa experiencia. Es una obra social pensada exclusivamente para mascotas, con un enfoque integral y humano. Brinda cobertura amplia, una red de veterinarias confiables, atención ágil y un acompañamiento real para cada tutor. Sin vueltas, sin sorpresas y con la tranquilidad de saber que tu compañero está protegido.

Elegir bien hoy es evitar preocupaciones mañana. Porque cuando se trata de quienes nos dan amor todos los días, la mejor decisión es darles la protección que se merecen. Y en eso, OSMASC es la opción más confiable para cuidar su salud y tu tranquilidad.

 

CONTACTO:

IG: @osmasc.obrasocial

 

También te puede interesar

por CONTENT NOTICIAS

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Espacio no editorial"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil