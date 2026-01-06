Catapumba: Cuando entrenar se convierte en experiencia y negocio

Fernando Vittar, ¿cómo fueron los comienzos en tu profesión?

Mis inicios fueron muy desde abajo. Siempre fui emprendedor y con una fuerte mirada de negocios. Arranqué con Catapumba en 2016, en Lomas de Zamora, con un solo local y una idea clara: crear un espacio distinto al gimnasio tradicional. No fue fácil, hubo mucho aprendizaje, errores y ajustes, pero desde el primer día tuve la convicción de que si lográbamos que la gente disfrute entrenar, el negocio iba a funcionar. Ese enfoque fue clave para todo lo que vino después.



¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

En Catapumba brindamos entrenamiento físico para personas de todas las edades, adaptado a cada nivel y necesidad. Pero nuestro servicio va más allá del ejercicio: ofrecemos una experiencia de comunidad. Además, el negocio se complementa con indumentaria deportiva propia, accesorios, suplementos, torneos, competencias, un bar saludable y capacitaciones. Todo está pensado para generar hábitos, disfrute y múltiples fuentes de ingresos.



¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Mi proyección es seguir creciendo de manera ordenada y sostenible. Hoy el foco está puesto en expandir Catapumba dentro del AMBA y el interior del país, consolidando la marca y el sistema. A la vez, ya estamos trabajando en propuestas y avances para llevar el modelo a otros mercados como México, Colombia, Estados Unidos y España.



Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

No cambiaría nada. Cada error, cada macana y cada decisión difícil fueron parte del camino que hizo crecer a Catapumba. Todo lo bueno que nos pasa hoy —y todo lo que estamos empezando a cosechar y todavía falta construir— es consecuencia directa de ese recorrido. Si hoy la marca es sólida, tiene comunidad y sigue creciendo, es justamente gracias a lo que fuimos aprendiendo en el pasado. Volvería a vivir el proceso tal como fue, porque ahí está el verdadero aprendizaje.

Datos de contacto:

Fernando J. Vittar

CEO & Founder de Catapumba Fit

+54 9 11 34455696

por CONTENTNOTICIAS