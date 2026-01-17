Jubilaciones en debate: por qué el futuro previsional también es una decisión personal

En los últimos meses, el Congreso volvió a debatir cambios en el sistema jubilatorio, incluyendo moratorias, edad de retiro y sostenibilidad del sistema. Estas discusiones reflejan un problema de fondo que no es exclusivo de Argentina: el cambio demográfico. Hoy las personas viven más años y hay menos trabajadores activos sosteniendo a una población pasiva cada vez mayor.

Este fenómeno genera una presión evidente sobre los sistemas previsionales tradicionales. Aun sin entrar en posiciones políticas, los datos muestran que el sistema solidario, tal como está diseñada hoy, difícilmente pueda garantizar por sí sola el nivel de ingresos necesario para mantener el estilo de vida previo al retiro.

Durante décadas, muchas personas delegaron la planificación del retiro exclusivamente en el sistema estatal o en cajas profesionales. Sin embargo, ese modelo responde a otra realidad demográfica y económica. Hoy, quienes están en plena etapa productiva —especialmente profesionales, emprendedores y trabajadores independientes— empiezan a comprender que la jubilación futura será, en el mejor de los casos, un complemento.

Este escenario no debería leerse desde el miedo, sino desde la conciencia. Planificar el retiro no es un acto de desconfianza, sino de responsabilidad. Significa asumir que el futuro financiero no se improvisa y que cada decisión tomada a tiempo amplía las posibilidades.

La buena noticia es que existen alternativas. La previsión financiera personal permite construir, de manera gradual y flexible, un respaldo propio que acompañe la jubilación. No se trata de grandes sumas ni de soluciones complejas, sino de empezar con información, constancia y criterio.

El debate previsional es necesario y seguirá abierto. Pero mientras tanto, hay algo que sí está al alcance de cada persona: decidir no postergar más la planificación del propio retiro. Porque la jubilación no se espera, se diseña.

Cierre editorial

Mercedes Funes – Protección y Previsión Financiera

Acompaño a personas y familias a construir estrategias de previsión que complementen el sistema tradicional y aporten tranquilidad a largo plazo.

Mercedes Funes – Protección y Previsión Financiera

