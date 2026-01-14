De la pirámide de Trump a la mesa real: ¿carne o sentido común?

Estados Unidos volvió a sacudir el debate nutricional global. Con la publicación de sus nuevas guías alimentarias —impulsadas en un contexto político y mediático marcado por figuras como Donald Trump y Robert F. Kennedy Jr.— el país propone una inversión radical de la histórica pirámide nutricional: las proteínas y las grasas pasan a ocupar la base, mientras que los granos y carbohidratos quedan relegados a un consumo ocasional.

Durante décadas, la base de la alimentación estuvo dominada por cereales y carbohidratos. Hoy, las nuevas guías priorizan proteínas animales, lácteos enteros, grasas naturales, frutas y verduras. A simple vista, el cambio parece lógico: Estados Unidos enfrenta uno de los índices más altos de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles del mundo. “Si una estrategia no dio resultados en más de 50 años, es razonable replantearla”, señala el Dr. Sande. Sin embargo, advierte que el problema aparece cuando el péndulo se mueve hacia el extremo opuesto.

Muchas de las recomendaciones incluidas no son nuevas. Evitar los ultraprocesados, reducir el azúcar agregado —especialmente en niños—, priorizar granos integrales, limitar los carbohidratos refinados y evitar el alcohol son mensajes presentes en guías nutricionales desde hace años. El llamado a “comer comida real” es claro y compartido por la comunidad médica.

La verdadera novedad aparece en el aumento recomendado de proteínas: de 0,8 gramos por kilo de peso corporal por día a entre 1,2 y 1,6 gramos. Además, las guías sugieren que la energía provenga principalmente de proteínas, grasas y lácteos. El problema, según el Dr. Sande, es la falta de precisión: “Se mezclan grasas vegetales saludables —como las del aceite de oliva, frutos secos o palta— con grasas animales ricas en colesterol, sin establecer límites claros”.

Aquí surge el principal riesgo: el mensaje simplificado. “Pasar de demonizar las grasas a endiosarlas puede tener consecuencias cardiovasculares y metabólicas”, advierte. Hasta hoy, la única dieta con evidencia sólida de beneficio cardiovascular es la Dieta Mediterránea, que prioriza grasas de calidad, pescados, vegetales y aceite de oliva, no el consumo indiscriminado de carnes rojas o productos ultragrasa que suelen asociarse a interpretaciones extremas de las dietas lowcarb.

El Dr. Sande reconoce que las dietas bajas en carbohidratos pueden ser eficaces para bajar de peso, pero aclara que no son la única estrategia válida ni necesariamente superiores a otras. “Es entendible que las guías apunten al principal problema nutricional del país, que es la obesidad, pero eso no justifica mensajes incompletos”.

Finalmente, el especialista pone el foco en el aspecto social. Las guías, nuevas o viejas, suelen pensarse desde una mirada médica, pero no económica. “Decir ‘coma comida real’ es correcto, pero muchas veces no es viable”, sostiene. La comida de baja calidad nutricional sigue siendo la más accesible, mientras la industria de ultraprocesados opera con pocas restricciones y los comedores escolares continúan ofreciendo menús basados en harinas y azúcares.

“No necesitamos que la política nos diga que el azúcar en exceso es malo”, concluye el Dr. Sande. “La salud no está en los extremos, sino en el equilibrio, en priorizar comida real y en políticas públicas que la hagan accesible para todos”. Mientras eso no ocurra, seguiremos cambiando el dibujo de la pirámide sin mover la balanza.

por CONTENT NOTICIAS