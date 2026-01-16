Planificar para salir del día a día: nace Valora Consultores Financieros

En un contexto donde muchas decisiones financieras se toman con urgencia y sin planificación, nace Valora Consultores Financieros, una nueva firma enfocada en la planificación financiera integral.

El proyecto está liderado por Mariano Ricco y Bruno Beghé, ambos asesores financieros matriculados ante la CNV y la SSN, con más de 15 años de trayectoria en la industria.

La visión es clara: ayudar a personas, familias y empresas a ordenar sus decisiones financieras con criterio, estrategia y una mirada de largo plazo.

— ¿Cómo surge Valora Consultores Financieros?

Mariano Ricco:

Valora Consultores Financieros surge después de varios años de experiencia en el asesoramiento financiero y de detectar una necesidad concreta: muchas personas toman decisiones importantes atrapadas en el corto plazo, sin planificación, sin análisis integral y sin acompañamiento profesional.

La marca nace para cubrir ese vacío. Para trabajar desde la planificación financiera como eje central y acompañar a los clientes en el tiempo, entendiendo su contexto personal, profesional y económico.

— ¿Por qué el nombre “Valora Consultores Financieros”?

Bruno Beghé:

Porque resume nuestra esencia. Valora Consultores Financieros nace de la idea de poner en valor los recursos de las personas: su dinero, su tiempo y su esfuerzo.

Nuestro objetivo es ayudar a diseñar un plan financiero en el que convivan el estilo de vida actual y la construcción de un futuro financiero sólido. Brindar perspectiva sobre las decisiones de hoy, para que las personas dejen de decidir únicamente en función del día a día y comprendan que la salud financiera personal y familiar es posible.

No se trata solo de tomar decisiones financieras puntuales, sino de entender para qué se decide, en qué contexto y con qué objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Además, el nombre refleja algo central para nosotros: el rol del consultor financiero. Creemos en un servicio profesional, cercano y continuo, y por eso los consultores están en el centro de la marca.

— ¿Qué tipo de servicios ofrece Valora Consultores Financieros?

Mariano Ricco:

Trabajamos sobre planificación financiera integral. El punto de partida siempre es un diagnóstico profundo de la situación actual del cliente, sus objetivos y su horizonte temporal.

A partir de ahí acompañamos procesos de ordenamiento financiero, planificación patrimonial, previsión y protección, tanto para personas como para empresas y profesionales independientes.

Nuestro enfoque no es resolver un tema puntual, sino acompañar decisiones a lo largo del tiempo.

— ¿Cuál es el principal diferencial de Valora frente a otras propuestas del mercado?

Bruno Beghé:

La independencia y la mirada integral. Nuestro rol es asesorar, no empujar decisiones.

No trabajamos con soluciones estándar ni productos enlatados. Cada cliente tiene una realidad distinta, y nuestra tarea es acompañar esa realidad, ajustando la estrategia cuando cambian las circunstancias personales, profesionales o el contexto económico.

— ¿A qué tipo de público está orientada la propuesta?

Mariano Ricco:

A personas que quieren profesionalizar la forma en la que administran su economía, a familias que buscan previsibilidad y a empresas que necesitan ordenar su estructura financiera.

También trabajamos con profesionales y emprendedores que entienden que la planificación financiera no es un lujo, sino una herramienta concreta para tomar mejores decisiones y ganar tranquilidad.

— ¿Qué rol cumple el equipo dentro de Valora Consultores Financieros?

Bruno Beghé:

Es un pilar fundamental. Valora Consultores Financieros no es solo una marca, es un equipo de consultores financieros en constante formación.

Creemos que los buenos resultados para los clientes empiezan por profesionales capacitados, con criterio, ética y visión de largo plazo. Por eso invertimos de manera permanente en formación académica y en construir una cultura de trabajo profesional sólida.

— ¿Cómo definirían la filosofía de Valora en una frase?

Mariano Ricco:

Acompañar decisiones financieras con criterio, planificación y visión de largo plazo, para que las personas puedan salir del día a día y construir su futuro con mayor tranquilidad.

Datos de los fundadores

Mariano Ricco

Asesor Financiero – Matrícula AP CNV 2365

Productor Asesor de Seguros – Matrícula SSN 107249

Bruno Beghé

Asesor Financiero – Matrícula AP CNV 2511

Productor Asesor de Seguros – Matrícula SSN 88321

Valora Consultores Financieros

Planificación financiera profesional

www.valoraconsultoresfinancieros.com

por CONTENT NOTICIAS