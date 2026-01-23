Dos historias para vivir las vacaciones desde otro lugar

Elisa frente al fetiche de Luis XIV

Elisa frente al fetiche de Luis XIV, escrita por Luisina Rossini, es una novela de amor sostenida por convicciones firmes. Pablo es médico obstetra y confía en el parto hospitalario y los protocolos; Elisa, “la Colo”, acompaña a jóvenes de comunidades humildes y cree en las doulas y en el parto en casa. Se conocen en una guardia, frente a una realidad social dura.

El vínculo crece, pero también las diferencias. Cuando Elisa queda embarazada, lo que parecía administrable se vuelve decisivo. Ninguno quiere ceder, porque hacerlo implica renunciar a una forma de entender el mundo.

El título suma una referencia histórica: el “fetiche de Luis XIV”, asociado a la observación de partos y a la popularización de parir acostadas. En la novela, esa mención funciona como pregunta: ¿podrán encontrar un punto de encuentro sin imponer una mirada sobre el cuerpo del otro?

Construyendo a pleno

Narra la historia de Felipe, un obrero de la construcción en la Argentina de los años ochenta, en un contexto de informalidad laboral y escasa protección. Un accidente cambia de manera abrupta su vida y lo obliga a reconstruirse en un escenario sin garantías.

La novela se concentra en lo que viene después: la adaptación a una nueva normalidad y el armado de una vida posible. El amor aparece desde el acompañamiento y la aceptación. Felipe y Beatriz no se unen desde la conquista, sino desde el aprendizaje mutuo y la vida cotidiana compartida. Basada en hechos reales, toma como punto de partida la historia personal de su autor, Carlos Borda, y recupera una memoria social reconocible.

En tiempos donde los vínculos suelen narrarse desde el impacto o la consigna, estas dos novelas eligen otro camino. Sin grandilocuencias, ni fórmulas, ponen en escena conflictos reconocibles y decisiones íntimas que atraviesan a cualquier lector. Ahí reside su mayor fuerza: en contar historias que siguen siendo necesarias de leer.

por CONTENTNOTICIAS