Entrevista a Victoria Hernando – Innovar, comunicar y diseñar el futuro del aprendizaje en la era de la IA

Vic, después de todo lo que significó EduTechnia, ¿cómo ves hoy el panorama de la innovación educativa en la región?

EduTechnia dejó algo muy claro: las instituciones quieren innovar, pero necesitan acompañamiento real. Ya no buscan “herramientas”, buscan soluciones completas que integren tecnología, comunicación y procesos. La región está lista para dar el salto, pero la clave es hacerlo con propósito y estrategia.

Fuiste una de las voces más escuchadas en las charlas de IA y educación. ¿Qué creés que generó tanta resonancia?

Creo que la gente necesitaba bajar el concepto de IA a tierra. En el evento se habló mucho de tendencias, pero también de miedos, dudas y expectativas. Mi enfoque siempre es poner a la persona en el centro: cómo la IA potencia al docente, al estudiante, al área académica y al equipo de soporte. Cuando la IA se explica desde ese lugar, se vuelve cercana, útil y menos intimidante.

Hablaste mucho de “experiencias reales”. ¿Qué implica eso en un mundo tan digitalizado?

Implica poner claridad, acompañamiento y humanidad en cada etapa. Las plataformas pueden ser excelentes, pero si la persona que las usa no entiende cómo avanzar, no se siente guiada o no puede resolver sus dudas… no sirve. Una experiencia real no es solo tecnológica: es comunicacional, pedagógica y emocional.

En EduTechnia destacaste la importancia de unir estrategia con sensibilidad. ¿Cómo aplicás eso en tu trabajo?

Para mí la estrategia ordena, pero la sensibilidad conecta. Trabajo con equipos de contenido, diseño, e-learning, comercial y soporte. Cada decisión tiene impacto en la experiencia del cliente o del usuario final, por eso es clave entender cómo se siente la persona que está del otro lado. Cuando mezclás análisis, datos y sensibilidad, aparecen las mejores soluciones.

¿Qué aprendizaje te llevaste del evento?

Que las instituciones no quieren proveedores: quieren aliados. Alguien que escuche, que acompañe, que traduzca lo complejo y que ordene procesos para que la innovación funcione de verdad. En e-ABC Learning trabajamos mucho en cerrar ese círculo: tecnología, contenidos, comunicación y acompañamiento.

La IA fue uno de los temas principales del congreso. ¿Cómo ves su integración en el futuro cercano?

La IA vino para quedarse y va a transformar todas las áreas del aprendizaje: tutorías, soporte, creación de contenido, análisis de datos y personalización. Pero sin una estrategia de comunicación sólida, puede generar resistencia. Por eso es clave explicar bien, enseñar bien y acompañar bien. La IA no reemplaza: potencia.

¿Qué rol ocupa hoy el marketing de contenidos en un ecosistema tan tecnológico?

Un rol enorme. Es el puente entre lo que la tecnología promete y lo que las personas necesitan entender. El contenido ordena, educa, acompaña y diferencia. En un mundo donde todo se parece, el contenido es lo que te distingue. Bien hecho, se convierte en una experiencia en sí mismo.

Para quienes quieren innovar pero no saben por dónde empezar, ¿qué consejo darías?

Que empiecen por preguntar. ¿Qué duele? ¿Qué funciona? ¿Qué necesita la gente realmente? La innovación no arranca con una herramienta nueva: arranca con una buena pregunta. Y después, con un equipo dispuesto a construir algo mejor y medir el impacto.

Te pido una frase que resuma tu filosofía de trabajo.

Buscar siempre la mejor versión posible de cada idea y de cada persona, incluso en los caminos más desafiantes.

La charla con Victoria Hernando deja una certeza clara: innovar no es solo incorporar tecnología, sino animarse a repensar cómo aprendemos, cómo comunicamos y cómo acompañamos a las personas en cada proceso. En un escenario donde la inteligencia artificial avanza a gran velocidad, su mirada pone el foco en lo esencial: estrategia con sensibilidad, tecnología con propósito y experiencias diseñadas para personas reales. Un enfoque que no busca seguir tendencias, sino construir soluciones que impacten, conecten y perduren en el tiempo.

por CONTENTNOTICIAS