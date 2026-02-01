Wednesday 4 de February, 2026
Radio Perfil | Logo Perfil

ESPACIO NO EDITORIAL | 01-02-2026 07:20

Tendencias en bienestar animal: del seguro médico al cuidado integral

Durante años, el cuidado de las mascotas estuvo asociado casi exclusivamente a la visita al veterinario ante una enfermedad o urgencia. Hoy, esa mirada cambió. Cada vez más familias entienden que el bienestar animal no se limita a curar, sino a prevenir, acompañar y mejorar la calidad de vida a lo largo del tiempo. En ese camino, los planes de salud y coberturas veterinarias se consolidan como una herramienta clave para cuidar sin improvisar.

Tendencias en bienestar animal: del seguro médico al cuidado integral | Foto:CONTENTNOTICIAS
Tendencias en bienestar animal: del seguro médico al cuidado integral | Foto:CONTENTNOTICIAS

Los costos ocultos de una emergencia veterinaria: cómo evitarlos con un plan de salud

Las mascotas ya no son “solo animales”: son parte de la familia. Sin embargo, cuando ocurre una emergencia veterinaria —una intoxicación, una cirugía inesperada o una internación— muchas personas descubren un problema del que poco se habla: los costos ocultos del cuidado reactivo.

Consultas de urgencia, estudios complementarios, medicación, traslados y controles posteriores pueden transformar una situación emocionalmente difícil en una carga económica inesperada. Y lo cierto es que la mayoría de estas situaciones no se pueden prever… pero sí se pueden planificar.

Tendencias en bienestar animal: del seguro médico al cuidado integral

En los últimos años, creció con fuerza una tendencia que apunta a cambiar la lógica del “ir al veterinario solo cuando algo anda mal”. El foco está puesto en el cuidado integral, que incluye nutrición adecuada, controles periódicos, actividad física, prevención y acompañamiento continuo. Este cambio de paradigma no solo mejora la calidad de vida de perros y gatos, sino que también reduce riesgos y gastos a largo plazo.

En este nuevo escenario, los planes de salud y seguros médicos para mascotas, como los que ofrece OSMASC, dejan de ser un lujo para convertirse en una decisión inteligente. Contar con una cobertura permite acceder a consultas, estudios y tratamientos sin que el factor económico sea una barrera, favoreciendo la detección temprana de enfermedades y evitando que pequeños problemas se conviertan en grandes urgencias.

Prevenir no significa gastar más: significa gastar mejor. Invertir en controles regulares, alimentación balanceada y seguimiento profesional reduce drásticamente la probabilidad de enfrentar situaciones críticas, costosas y evitables.

Hoy, cuidar a una mascota implica pensar a largo plazo. Y elegir un plan de salud es, en definitiva, una forma de brindar tranquilidad: para ellos, que reciben la atención que necesitan, y para las personas, que saben que están preparadas ante cualquier imprevisto.

Para conocer más sobre cómo funciona un plan de salud para mascotas y qué opciones existen para cuidar de forma integral, se puede visitar la web de OSMASC, la obra social pensada para acompañar cada etapa de la vida de perros y gatos.

WEB:

www.osmasc.com

CONTACTO:

IG: @osmasc.obrasocial

También te puede interesar

por CONTENTNOTICIAS

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Espacio no editorial"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil