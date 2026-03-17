Lucía Calabrino: fotografía-objeto, intervención textil y técnicas fotográficas experimentales en el arte contemporáneo

Una mirada contemporánea desde la lentitud
En un mundo donde la mayoría de las fotos existen solo como archivos en una pantalla, trabajar con procesos antiguos y materiales sensibles es para mí un gesto político y poético: recupera la dimensión táctil de la imagen y asume que el tiempo y el desgaste también forman parte de la obra.
Las técnicas experimentales que utilizo no son un regreso romántico al pasado, sino una forma de mirarlo desde el presente: revisar la memoria, honrar oficiosy decidir qué transformar.
Mi trabajo se construye en ese cruce entre lo analógico y lo contemporáneo, entre la imagen y el hilo, entre el archivo y el cuerpo. En esa tensión cuidada es donde mi obra encuentra su voz.
Proyectos como laboratorio
Mis proyectos funcionan como laboratorios en los que estas técnicas se entrelazan: no las pienso como recursos aislados, sino como un lenguaje que se construye obra a obra.
Combino cianotipos y bordados, libros de artista, fotografías intervenidas, piezas únicas e instalaciones. A veces el foco está en la memoria familiar y la herencia —material y afectiva—; otras, en el cuerpo que habita el territorio, sus marcas y desplazamientos.
Para mí, lo experimental es dejar que el proceso transforme la idea inicial: que la química, la luz, el tiempo y el error también hablen, asumiendo que no controlo todo.
Fotografía experimental: entre la memoria, el cuerpo y la luz
Mi práctica artística se sitúa en una conversación entre la fotografía experimental y los oficios textiles. Me interesa cómo los procesos fotográficos antiguos pueden convertirse en una mirada profundamente contemporánea.
Trabajo con cianotipia, fotografía estenopeica, solarigrafía, transferencias y bordado sobre papel y aéreo. En diálogo con un contexto saturado de imágenes digitales rápidas y descartables, elijo la lentitud y el contacto directo con los materiales
En mi obra, la fotografía deja de ser solo registro para convertirse en objeto: la copia no es un final, sino un punto de partida.
Técnicas antiguas, preguntas actuales
Me atrae de estas técnicas su dimensión física y ritual: sensibilizar el papel, preparar emulsiones, exponer la imagen al sol y aceptar que la luz también decide. Busco recontextualizar estos procesos antiguos para llevarlos al territorio de mis preguntas contemporáneas.
Trabajo temas como identidad, migraciones, duelos y memorias femeninas. Manchas, fallas y veladuras se vuelven metáforas de lo que la memoria no alcanza a nombrar.
La cianotipia, con su azul profundo, es para mí un espacio emocional: mar, origen, lo que se hunde y lo que regresa. La solarigrafía y la estenopeica me permiten pensar el tiempo extendido: imágenes que se construyen durante semanas o meses, donde la huella del sol y del paisaje se acumula en silencio.
Bordar la imagen: el hilo como escritura
El bordado aparece en mi trabajo como un gesto de reconciliación con el pasado y con mi propia historia. Técnica asociada a lo femenino y al ámbito doméstico, al tiempo lento de lo íntimo, al incorporarlo a la fotografía busco cuestionar y revalorizar esos saberes.
Cuando bordo, el hilo atraviesa la superficie y la vuelve cuerpo: la resistencia del material y la tensión del gesto forman parte del proceso. Cada puntada es un acto de atención y cuidado.
Así, la imagen deja de quedar fija en el plano y se expande hacia lo tridimensional. El hilo subraya, corrige o contradice lo que la fotografía muestra, funcionando como una segunda escritura: una forma de re-tejer historias.
@lucicalabrino.pintura
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por CONTENT NOTICIAS
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