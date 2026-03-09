El secreto mejor guardado de Corrientes que ahora mira el mundo

Ubicada en la ciudad de Corrientes, La Alondra es mucho más que un hotel boutique. Concebida como una casa abierta, el proyecto combina hospitalidad, gastronomía, diseño y arte en una experiencia que privilegia la pausa, el detalle y la identidad local. Desde sus inicios, la propuesta evitó los lujos ostentosos para apostar por una sofisticación sensible, donde cada espacio dialoga con la historia del lugar y con una forma particular de habitar el tiempo.

Esa mirada se sostiene en un concepto de hospitalidad que pone en valor el silencio, la coherencia estética y la atención personalizada, lo que hoy se reconoce como “lujo silencioso”: una experiencia donde todo está pensado para generar bienestar sin estridencias. Este enfoque convirtió a La Alondra en un punto de referencia cultural y social dentro de la ciudad, abierto tanto a viajeros como a la comunidad local.

El proyecto fue impulsado desde sus comienzos por Valeria Rolón, cocreadora del hotel y emprendedora con una extensa trayectoria en el desarrollo de iniciativas vinculadas a la hotelería, el turismo y la gestión cultural. Con formación en administración de empresas, marketing estratégico y administración hotelera, Rolón participó en la creación y el desarrollo de diversos proyectos en la región, siempre con una fuerte impronta territorial.

Valeria Rolón fotografiada por Andy Cherniavsky

A lo largo de los años, La Alondra se integró a un entramado más amplio de acciones vinculadas al crecimiento turístico de Corrientes, acompañando iniciativas institucionales, culturales y privadas que buscan posicionar a la provincia como destino de experiencias. En ese contexto, el ingreso a la Guía Michelin no solo reconoce la calidad del hotel, sino que habilita una nueva conversación sobre el potencial de Corrientes en el mapa internacional.

La Guía Michelin es una publicación internacional de referencia en gastronomía que nació en 1900, en Francia, creada por la empresa Michelin con el objetivo original de fomentar los viajes en automóvil mediante información práctica para los conductores. Con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en el sistema de evaluación culinaria más prestigioso del mundo, reconocida especialmente por su otorgamiento de estrellas, que distinguen a restaurantes por la excelencia de su cocina según criterios rigurosos y uniformes aplicados por inspectores anónimos. Hoy, la guía es un símbolo global de calidad gastronómica y una autoridad indiscutida en el sector.

En el marco de un evento que celebrará este reconocimiento, La Alondra atraviesa un momento de proyección global que confirma una intuición sostenida en el tiempo. “Hace veinte años que estamos pensando en La Alondra y hoy el mundo la mira”, sintetiza Rolón. Más que un logro individual, la distinción destaca una forma de hacer hospitalidad donde el cuidado, la identidad y la coherencia se convierten en el verdadero lujo.