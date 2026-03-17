Empresas argentinas y el valor estratégico de las ferias

En un mundo cada vez más interconectado, las ferias comerciales continúan siendo uno de los espacios más valiosos para el desarrollo empresarial. Más allá de la exhibición de productos, estos encuentros se consolidan como plataformas estratégicas para generar vínculos comerciales, detectar tendencias y fortalecer el posicionamiento de marca.

En este contexto, marcas como Gemplast y Bosco participan activamente de estos espacios con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado y presentar nuevas propuestas. Ambas pertenecen a Geminelli S.A., una empresa rosarina radicada en la ciudad de Pérez, Santa Fe, dedicada a la fabricación de artículos para el hogar y la industria. Con un portafolio de más de 1000 productos, la compañía comercializa en todo el país y también exporta a distintos mercados.

Entre el 11 y el 14 de marzo, Gemplast y Bosco participaron de las ferias Presentes y CAFIRA, dos de los eventos más relevantes del país para los rubros de bazar, decoración y hogar. Estos espacios resultan fundamentales para el encuentro con clientes, la generación de nuevas oportunidades comerciales y la presentación de las últimas novedades de producto.

Como parte de su estrategia de expansión, la empresa también participó por primera vez en “The Inspired Home Show”, en Chicago, Estados Unidos, con grandes expectativas de mostrar sus productos al mundo y con el orgullo de representar a la industria nacional.

Las ferias permiten exhibir de manera directa la calidad de la producción argentina, generar encuentros cara a cara con clientes y comprender hacia dónde evolucionan las demandas del mercado.Además, estos eventos funcionan como espacios de aprendizaje y actualización constante.

Para las empresas industriales argentinas, participar en ferias no solo implica mostrar productos, sino también integrarse a una red global de innovación, intercambio y oportunidades comerciales.

Durante 2026, distintos eventos del sector marcarán la agenda de la industria, en los cuales Geminelli S.A. estará presente. En junio, participará en la Feria Internacional de Tecnología para Helados, Pastelería, Chocolatería, Confitería, Panificación y Food Service, en su 23ª edición en La Rural, con su marca G Packaging, la línea de envases industriales orientada principalmente al sector alimenticio. La empresa se posiciona como proveedor de importantes marcas del país y también abastece a otros rubros, como el de pinturas y revestimientos, entre otros.

Geminelli S.A. continúa creciendo y apostando a la producción nacional, la innovación y la inversión.

por CONTENT NOTICIAS