“¿Qué hay de nuevo [en juego], viejo?”

Si leíste el título y sonreíste, tal vez con algo de nostalgia, debes tener más de treinta años y estar transitando tu adultez. Quizás, también, esta etapa te encuentra acompañando niños o adolescentes, a través de distintos roles, en tanto mamá, papá, familiar, profesional de la salud o de la educación… Es por eso que, a modo de reminiscencia, te invito a revisitar tu propia infancia, así como la manera de estar presentes que recordás de tus referentes adultos de entonces... ¿Jugaban juntos? ¿Era una experiencia culturalmente fomentada o resguardada? ¿Qué recuerdos significativos recorren tu matriz lúdica? ¿Cuántos transcurrían en la vereda, en el comedor o después de la escuela?

Solemos afirmar que jugar es un indicador de salud a toda edad, erigiéndose como un proceso constitutivo y subjetivante. También sabemos que, desde bebés, necesitamos “ser jugados” por Otros para, en forma simultánea, habilitarnos a jugar con ellos. Por ende, es hacia los adultos que podemos ser hoy a quienes se dirige esta propuesta que convoca a volver a jugar o a seguir haciéndolo, ante tanta vorágine de estímulos, que implican, muchas veces, una accesibilidad demasiado temprana a diversidad de pantallas y dispositivos, siendo nuestra responsabilidad propiciar tiempos, espacios y disponibilidad adulta para que tales experiencias acontezcan, de manera habitual, sostenida y significativa.

En acuerdo con la Dra. María Regina Öfele, directora del Instituto de Investigación y Formación en Juego, como profesionales dedicados a acompañar sujetos en situaciones de aprendizaje, valoramos y destacamos que debemos posicionarnos como observadores y co-jugadores sensibles, atentos, comprensivos, empáticos y dispuestos, fusionando ambas capacidades lúdicas, la propia y la de cada niño o adolescente que demanda atención.

Como corolario de esta invitación a la reflexión, vale la pena evocar a Humberto Maturana, quien aduce que “el amor es el reconocimiento del Otro como legítimo otro, en convivencia con uno”; entonces, acercarnos de un “modo lúdico” es y seguirá siendo la “vía regia” y privilegiada para crecer, juntos.

Por: Sofía Llobet

Licenciada en Psicopedagogía especializada en Juego

Entre Ríos, Argentina

