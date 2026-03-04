Julieta Cerisola: estrategia fiscal con mirada personalizada

Julieta, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Mis inicios comenzaron mientras aún estaba terminando la carrera. Trabajé en un banco, lo que me permitió adquirir una base sólida en análisis financiero y responsabilidad profesional.

Luego continué en un estudio contable muy reconocido de la ciudad de San Nicolás. Fue una etapa clave en mi formación, porque trabajar en un estudio te permite ver múltiples realidades: distintas empresas, distintos contribuyentes y escenarios completamente diversos. Cada caso es único, y eso me enseñó que no existen soluciones estándar.

Entendí algo fundamental: el punto de partida no es el impuesto, sino el objetivo del contribuyente. Antes de hablar de números, hay que comprender qué desea cada persona para su negocio. Esa mirada estratégica y personalizada es la que luego me impulsó a crear mi propio estudio, con un enfoque centrado en la planificación y el acompañamiento cercano.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Brindo asesoramiento integral en materia impositiva y financiera. Trabajo principalmente con monotributistas, responsables inscriptos y profesionales independientes. Entre los servicios se encuentran la planificación fiscal, liquidaciones impositivas, análisis de rentabilidad, regularización de situaciones fiscales, auditorías impositivas y acompañamiento mensual personalizado. El enfoque del estudio es preventivo y estratégico: no solo cumplimos con las obligaciones, sino que trabajamos para optimizar la carga tributaria y ordenar financieramente cada negocio.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

En el mediano plazo me proyecto consolidando el estudio como referente en asesoramiento integral para emprendedores y profesionales de todo el país, fortaleciendo la digitalización y los procesos automatizados. Mi objetivo es ampliar los servicios vinculados a estrategia fiscal, análisis financiero y educación impositiva, generando mayor autonomía en los clientes. Busco que el estudio siga creciendo sin perder la cercanía y el acompañamiento personalizado que nos caracteriza.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que nos destaca es que brindamos herramientas concretas para que cada cliente entienda su negocio de punta a punta. No es solo cumplir, es que puedan tomar decisiones informadas, cada cliente entiende lo que está pagando y por qué. Además, el acompañamiento es clave: mantenemos reuniones periódicas y estamos comprometidos en cada detalle. Combinamos herramientas digitales y cercanía, lo que genera un vínculo de confianza.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Si comenzara nuevamente adoptaría desde el inicio una mirada más empresarial sobre mi propio estudio. A los contadores nos enseñan a asesorar negocios, pero no siempre a gestionar el nuestro. Hoy aplico planificación, procesos y estrategia en mi propio crecimiento.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

WhatsApp: 3364 006511

Instagram: julietacerisola.estudio

Pagina web: www.julietacerisolacontadora.com.ar

