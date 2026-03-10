El conflicto no es el problema

Ana y Liliana, ¿por qué creen que el conflicto se vive como algo a evitar?

En la práctica vemos que muchas organizaciones tienen temor al conflicto. Se evita el desacuerdo “por las dudas”, sin saber qué puede pasar si se abre esa conversación. A eso se suma otro miedo frecuente: quedar como autoritario. Entonces aparece la permisividad pasiva o se espera a que otro resuelva.

Sin embargo, el desacuerdo es natural y necesario. El problema no es que exista, sino no poder conversarlo. Cuando las situaciones se barren debajo de la alfombra, quedan latentes y tarde o temprano aparecen.

Cuando los conflictos se repiten, ¿qué suele haber detrás?

Muchas veces hay desorden o confusión en roles y responsabilidades. Las organizaciones crecen y no siempre redefinen estructuras, funciones y expectativas

En ese contexto, las personas más proactivas asumen más temas hasta quedar desbordadas. Con el tiempo aparece un aprendizaje silencioso: “mejor no me meto”.

A eso se suman decisiones que no se comunican con claridad. A veces se suaviza tanto el mensaje para no incomodar que se pierde precisión. Y la falta de claridad es una de las principales fuentes de malentendidos.

¿Qué costos genera no abordar estos temas?

Lo que más vemos es desgaste emocional. Personas que siguen cumpliendo, pero ya no están comprometidas. Aparece la resignación y la sensación de que nada va a cambiar.

Ese desgaste no siempre se ve de inmediato en los números, pero impacta en el clima, en la energía de los equipos y en la capacidad de sostener resultados.

¿Qué rol deberían asumir los líderes y las áreas de RRHH?

Esperar a que el conflicto explote suele ser llegar tarde. En muchas organizaciones se acumulan “elefantes en la sala” que nadie aborda.

Las personas valoran la comunicación clara y directa. Incluso sin una solución inmediata, abrir la conversación evita incertidumbre y falsas expectativas.

Si una organización pudiera cambiar una sola cosa, sería afrontar estos temas en su etapa inicial. No es lo mismo apagar una pequeña llama que un gran incendio. Escucharlos a tiempo permite transformarlos en aprendizaje antes de que se conviertan en desgaste.

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por CONTENTNOTICIAS