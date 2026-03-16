Encuesta: quiénes son los gobernadores con mejor y peor imagen del país

Un relevamiento de la consultora CB Global Data sobre los 24 distritos del país coronó a Claudio Poggi (San Luis) como el mandatario mejor evaluado por sus propios vecinos, con 58,5% de imagen positiva. El resultado es llamativo: Poggi gobernó primero aliado a los hermanos Rodríguez Saá, luego los enfrentó como referente de Juntos por el Cambio y en las últimas legislativas llamó a votar a los candidatos de Javier Milei. Detrás quedó Marcelo Orrego (San Juan, +58%) y cerró el podio el peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán, +56,7%).

La encuesta —24.616 casos relevados entre el 1 y el 5 de marzo, con margen de error de ±2,9% a 3,3%— mide la imagen positiva que cada gobernador tiene entre sus propios vecinos. El dato estructural que arroja el sondeo es que 20 de los 24 mandatarios evaluados terminaron con más apoyos que rechazos, lo que confirma una tendencia histórica: los líderes provinciales sostienen mejor reputación que los políticos nacionales. La tabla la elabora CB Global Data desde hace casi seis años a partir de 24 encuestas simultáneas, una por provincia..

Completaron los primeros ocho puestos Hugo Passalacqua (foto de arriba, Misiones, +55,3%), Raúl Jalil (Catamarca, +54%), Ignacio Torres (Chubut, +53,7%), Martín Llaryora (Córdoba, +53,5%) y Gustavo Sáenz (Salta, +53,2%). La franja media del ranking también mostró números sólidos: Carlos Sadir (Jujuy, +52,4%), Rolando Figueroa (Neuquén, +52,2%), Rogelio Frigerio (Entre Ríos, +52%), Claudio Vidal (Santa Cruz, +51,7%), Maximiliano Pullaro (Santa Fe, +51,4%), Alfredo Cornejo (Mendoza, +51,1%), Sergio Ziliotto (La Pampa, +50,8%) y Leandro Zdero (Chaco, +50,4%) cerraron ese grupo con saldo positivo.

En el otro extremo, cuatro gobernadores reprobaron: los peronistas Ricardo Quintela (La Rioja) y Axel Kicillof (Buenos Aires), el rionegrino Alberto Weretilneck y el fueguino Gustavo Melella. Más arriba pero en zona de riesgo quedó Jorge Macri (CABA), con apenas un punto de diferencia entre su imagen positiva (48,6%) y la negativa (47,9%). También generó atención Gildo Insfrán (Formosa), que rozó el 50% de aprobación pero acumuló 48,1% de rechazo, la segunda imagen negativa más alta de todo el ranking.

por R.N.