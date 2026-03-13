Karina y los empujones en Chile: el Gobierno le contestó a Noticias

La Oficina de Respuesta Oficial de la Presidencia de la Nación cruzó a este medio. En un tuit que sacó en la noche del jueves 12 calificó como “completamente falsa” la nota publicada por este portal, que afirmaba que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había empujado a periodistas chilenos durante la llegada de Javier Milei a la asunción de José Antonio Kast en Valparaíso.

En un posteo titulado “FALSO. OTRA OPERACIÓN DE PERFIL”, la cuenta oficial @RespOficial_Arg aseguró que “la realidad fue exactamente al revés”: Karina Milei fue empujada y golpeada mientras intentaba proteger al presidente argentino del “asedio de numerosos cronistas” en medio del tumulto generado en el Congreso chileno, sostiene la oficina. “Los pasquines de Fontevecchia prefieren fabricar un relato antes que contar lo que realmente ocurrió”, remató el comunicado oficial.

¿Qué había mostrado la nota de NOTICIAS que motivó la respuesta? El artículo, titulado “Karina empujó a periodistas en Chile por el ‘acoso’ a Milei”, se basaba en un fragmento de un noticiero chileno difundido en las redes. En él se veía a Karina Milei apartando con las manos a movileros y periodistas que intentaban acercarse al mandatario argentino en la llegada al Congreso de Valparaíso, el 11 de marzo de 2026, durante la ceremonia de asunción de José Antonio Kast. Según esa nota, el gesto de Karina respondía al “acoso” que sufría Milei por parte de la prensa local. Ahí se observa como la menor de la familia pone el cuerpo para evitar que lleguen los micrófonos, lo que ocasiona luego una serie de empujones de parte de los cronistas.

Milei, por su parte, compartió la respuesta de la oficina gubernamental. “PARA VOS TINTURELLI”, compartió, en referencai al fundador de esta editorial, Jorge Fontevecchia. No deja de ser curiosa la doble vara del Presidente: el libertario no respondió jamás las investigaciones de esta revista donde daban cuenta de sus repetidos plagios, la venta de candidaturas en su espacio, las distintas irregularidades de Karina Milei, sus comunicaciones esotéricas con su perro desde el más allá, por nombrar algunas, pero sí contestó un hecho confuso y a todas luces menor.