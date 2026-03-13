Habló el amigo de Adorni que lo acompañó a Punta del Este: "Lo pagó él con plata del Estado"

En diálogo con La Nación+, el conductor televisivo Marcelo Grandío dio insólitas justificaciones al ser consultado por los viajes que realizo a Punta del Este junto con el jefe de Gabinete del gobierno nacional, Manuel Adorni, en un avión privado. En la charla, el presentador de la TV Publica afirmó: “Estas cosas me sacan las ganas de seguir, no tengo relación con los políticos y Manu no es parte de la política”, y a continuación, indicó que un vuelo privado “sale más barato que en un avión de Aerolíneas”. En la misma nota, el comunicador confirmó que el funcionario pagó US$3600 por el traslado a Uruguay.

A continuación, soprendentemente, el entrevistado cometió un tremendo furcio. “Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”, dijo Grandio, que tiene una relación de amistad de larga data con el funcionario y hospedó a Adorni y a su familia en su casa de la Parada 22 de la playa brava, en Punta del Este.

“En Radio Nacional trabajé antes que Manuel sea vocero. A mí me llamaron en TV Pública por mi trayectoria, no por ser amigo de Manuel. Voy para hacerle un favor a la Argentina. No me fui a Uruguay a evadir impuestos; me fui hace 12 años por temas personales”, justificando su actual labor en el medio y remarcó: “¡Llamalo a Manuel, yo qué tengo que ver, yo qué hice, no soy vocero de él!”.

En redes sociales, el periodista Hugo Alconada Mon reprodujo y subrayó el furcio cometido por el mediático. "Las insólitas justificaciones y furcios del amigo de Manuel Adorni que voló en el avión privado a Punta del Este con el jefe de Gabinete: “Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo”, destacó el periodista en Threads.

En la actualidad, Grandio conduce el programa “Giros, en línea recta” y también participa en el ciclo de streaming “Gritalo Mundial!”, que realiza junto a Renzo Pantich e Ignacio Lacal. En sus redes sociales también afirma que integra la productora audiovisual ImHouse Productora.

Esta semana, Adorni quedó envuelto en una controversia política y mediática luego de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial que trasladó a la comitiva oficial del gobierno de Javier Milei a Nueva York en el marco del evento Argentina Week. La revelación generó cuestionamientos parlamentarios y pedidos de informes para determinar bajo qué condiciones una persona sin cargo público integró el vuelo oficial rumbo a Estados Unidos.

La oposición reclamó explicaciones formales. El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes en el Congreso para saber si la esposa del jefe de Gabinete formó parte oficialmente del viaje, quién pagó el traslado y si existieron evaluaciones sobre posibles incompatibilidades o conflictos de intereses.

Ante el escándalo, el funcionario brindó una entrevista televisiva para justificar la situación. El reportaje se emitió en el canal A24 y fue conducido por el periodista Eduardo Feinmann. Durante ese diálogo, el funcionario defendió la presencia de su esposa en el vuelo oficial y explicó que había querido que lo acompañara durante la gira. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, afirmó.

En el mismo reportaje amplió su argumento y sostuvo que el viaje no implicaba gastos adicionales para el Estado. “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho ya tenía pasaje comprado por más de 5.300 dólares”, señaló, al tiempo que aseguró que los viáticos personales corrían por cuenta propia. Según el jefe de Gabinete, la invitación para que su esposa abordara el avión oficial se produjo luego de cambios en el itinerario de la gira.

Las declaraciones provocaron críticas tanto en la oposición como en sectores del propio oficialismo, en especial por la frase sobre “deslomarse”, que fue interpretada como una defensa poco cuidadosa del uso de recursos del Estado. Incluso el propio funcionario terminaría admitiendo posteriormente que la expresión había sido “desafortunada”, en medio de una discusión pública que promete extenderse durante varios días.