Adorni quería estirar su estadía en Nueva York hasta el sábado

Ante el creciente escándalo de los vuelos en aviones oficiales por parte de esposa y las desafortunadas declaraciones, el Jefe de Gabinete del gobierno nacional, Manuel Adorni, decidió hacer un mea culpa en redes sociales. "Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores. Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas", destacó el portavoz presidencial en su cuenta de X.

A continuación, sin pedir disculpas por lo ocurrido, el coordinador de ministros cerró:"Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie. Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación. Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien". El mensaje del funcionario, en parte, corrige la frase: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, que el funcionario declaró ante el periodista Eduardo Feinmann en una entrevista por A24.

El jefe de Gabinete quedó envuelto en una controversia luego de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial que trasladó a la comitiva oficial del gobierno nacional a Nueva York. La revelación generó cuestionamientos parlamentarios y pedidos de informes para determinar bajo qué condiciones una persona sin cargo público integró el vuelo oficial rumbo a Estados Unidos. El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes en el Congreso para saber si la pareja del funcionario formó parte oficialmente del viaje, quién pagó el traslado y si existieron evaluaciones sobre posibles incompatibilidades o conflictos de intereses.

Sobre este tema, en sus redes sociales, el periodista Manu Jove dio a conocer que tanto Adorni y su esposa se quedarián hasta el sábado 14 de marzo en la ciudad estadounidense, un escándalo más en puerta teniendo en cuenta que la Argentina Week finalizó el 12 de marzo. "No pide disculpas, pero se le acerca. Reconoce un error, toda una novedad en Adorni. Lo de “deslomarse” perforó más que la esposa y el vuelo privado, en un contexto como el actual. Sería importante que acompañe el texto con el gesto de volver ahora que ya terminó el Argentina Week y no estirar la estadía hasta el sábado, como tienen previsto", destacó el columnista político de Blender.

El episodio se sumó a otras controversias vinculadas a viajes del entorno del jefe de Gabinete. Una de las más comentadas fue la revelación de un vuelo privado hacia Punta del Este durante el período de Carnaval, en el que Adorni habría acompañado a un grupo de amigos en un jet ejecutivo cuyo costo se estima en decenas de miles de dólares. El caso generó nuevas preguntas sobre quién pagó el traslado y cuál fue el rol del funcionario en ese viaje.

Las explicaciones iniciales sobre ese episodio resultaron confusas. Personas vinculadas al vuelo sostuvieron en entrevistas que el traslado había sido abonado por particulares, aunque las versiones sobre quién pagó efectivamente el avión privado variaron en diferentes declaraciones mediaticas. La falta de precisiones alimenta las sospechas y amplifica el debate político en torno al comportamiento del funcionario.

La acumulación de estos episodios colocó a Manuel Adorni en el centro de una discusión más amplia sobre la coherencia entre el discurso de austeridad del gobierno libertario y las prácticas de sus funcionarios. Mientras el jefe de Gabinete insiste en que ninguno de los viajes implicó gastos para el Estado, legisladores opositores reclaman que se transparenten los costos y la composición de las comitivas oficiales que participaron en las giras internacionales.

por R.N.