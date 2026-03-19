Contabilidad Milei: ¿quién pagó el último clon de Conan?

Se sabe que Javier Milei no quiere que nadie se meta ni investigue sobre sus “hijitos” de cuatro patas, las copias que mandó a hacer de Conan en el 2018. Intentar averiguar algo sobre el tema es para el Presidente la máxima afrenta posible. Sin embargo, los viajes por el mundo de Manuel Adorni y su esposa vuelven a poner bajo la lupa a las cuentas de los que integran este Gobierno, y en este caso le toca al Presidente. La pregunta es la siguiente: ¿quién pagó la última clonación que mandó a hacer Milei, en abril del año pasado? La duda es sensible, ya que cada una de esas operaciones cuesta 50 mil dólares.

La historia se remonta a marzo del año pasado. En distintas entrevistas el Presidente empezó a mencionar a “Junior” cuando nombraba a sus perros, en reemplazo de “Lucas”. Como se reveló en “Las fuerzas del cielo” (editorial Planeta), ese era el clon de Conan que había muerto en enero de 2020 aunque, según declaraba el propio Milei, desde entonces jamás había dejado de jugar con él fallecido can. Sin embargo, en el arranque del año pasado el libertario empezó a hablar de este nuevo animal. NOTICIAS publicó, en julio, la historia completa: el economista había hecho clonar una vez más a Conan en Perpetuate, la empresa de Estados Unidos en la cual paga una suscripción anual para que mantengan congelada la célula del patriarca original.

Una vez más, el tema de investigación periodística jamás fueron las mascotas ni el amor que su “padre” les tiene. Este medio ha investigado tanto la dimensión esotérica y sobrenatural de ese vínculo como el material: ¿de dónde sacó los 50 mil dólares Milei para pagar esa clonación? Tal cual figura en la declaración jurada del Presidente, el libertario tiene sólo 20 mil dólares guardados (que ascienden a 148 mil si se suman los bienes inmuebles). Si fuera un “regalo” de la empresa o un canje -ya que Perpetuate recorrió el mundo gracias a su cliente más famoso- tampoco podría ser legal, debido a la ley de ética pública.

Hubo otras novedades en el mundo canino. Como reveló Noticias, en febrero murió Robert, uno de los cuatro perros que le quedaban a Milei de la primera camada de clonación. En Olivos hubo luto.