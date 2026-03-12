Pase impensado: el histórico "lilito" Toty Flores se hizo K

La incorporación del dirigente social y exdiputado nacional Héctor “Toty” Flores al gabinete del intendente peronista Fernando Espinoza en La Matanza provocó sorpresa en el escenario político del conurbano bonaerense. El histórico referente de la Coalición Cívica y estrecho colaborador de Elisa “Lilita” Carrió dejó el espacio opositor para asumir un cargo dentro de la administración municipal de uno de los principales bastiones del peronismo.

Flores fue designado secretario de Economía Social y Productiva del municipio, un área desde la que buscará impulsar programas vinculados a cooperativas de trabajo, desarrollo comunitario y políticas de inclusión laboral en barrios populares del distrito más poblado del país. La tarea se vincula con su trayectoria como dirigente social y con su experiencia en proyectos de economía popular.

El nombramiento generó repercusiones porque durante años Flores fue un crítico del peronismo local y particularmente de la conducción política de Espinoza. El propio intendente presentó la incorporación como parte de un intento de ampliar su gabinete con dirigentes provenientes de distintos espacios políticos, en un esquema que definió como un “movimiento de unidad” para enfrentar la crisis social y económica.

La trayectoria política de Flores comenzó mucho antes de su ingreso formal a la política partidaria. Nacido en Entre Ríos y se radicó en el partido bonaerense de La Matanza, se hizo conocido por su trabajo social en barrios populares, en especial por la creación de la Cooperativa La Juanita en la localidad de Gregorio de Laferrere, un proyecto comunitario que impulsó iniciativas productivas y educativas en zonas de alta vulnerabilidad social.

Ese trabajo territorial lo acercó a la dirigente Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica, con quien construyó una relación política estrecha durante años. Flores se convirtió en uno de los referentes sociales más visibles del espacio y en uno de los dirigentes de confianza de la líder opositora. En 2015, incluso, fue elegido como su compañero de fórmula presidencial en las elecciones primarias dentro de la coalición opositora que luego daría origen a Cambiemos.

A lo largo de su carrera ocupó distintos cargos públicos vinculados a ese espacio político. Fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en dos períodos, entre 2007 y 2011 y luego entre 2017 y 2021, con una agenda legislativa centrada en temas sociales, trabajo y administración pública. También se desempeñó como concejal en La Matanza dentro de la coalición opositora hasta 2025.

Dentro de la Coalición Cívica, además, fue candidato en distintas elecciones legislativas y uno de los referentes del partido en el conurbano bonaerense, territorio históricamente dominado por el peronismo. Su perfil combinaba militancia social, discurso republicano y un fuerte trabajo territorial en los barrios populares del distrito.

El salto hacia el gabinete municipal de Espinoza representa, por lo tanto, un giro político significativo para un dirigente que durante años integró la oposición en ese mismo territorio. Desde el municipio sostienen que su experiencia en proyectos comunitarios y cooperativos fue clave para su designación en un área enfocada en el desarrollo social y productivo, mientras que dentro del arco opositor el movimiento generó sorpresa por el cambio de alineamiento de uno de los históricos referentes del espacio de Carrió.