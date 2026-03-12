El cómic que posteó Milei contra Javier Madanes de Fate

En una nueva escalada de su retórica contra los sectores industriales protegidos, el presidente Javier Milei volvió a elegir las redes sociales como campo de batalla. En el día de ayer, el mandatario compartió un cómic diseñado por sus seguidores que ilustra, con estética de novela gráfica, el conflicto que mantiene con el dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla.

En la viñeta, se observa a un Javier Milei heroico enfrentándose a un "neumático-humano", una representación antropomórfica de Madanes Quintanilla que intenta extorsionarlo. El diálogo en la ilustración es directo: “Si me levantás las protecciones, dejo a 920 familias en la calle. Elegí”, le espeta el villano de caucho al Presidente. La respuesta visual no se hace esperar: Milei, lejos de ceder, comienza a perseguir a la criatura empuñando un martillo, simbolizando su intención de "romper" los esquemas de protección arancelaria.

Guerra total desde Nueva York

Este posteo no es un hecho aislado, sino el corolario de una semana de furia presidencial disparada desde los Estados Unidos. Durante su estadía en Nueva York, Milei arremetió duramente contra Madanes tras el anuncio de Fate sobre el despido de 920 trabajadores, argumentando que la empresa utiliza a sus empleados como "rehenes" para mantener privilegios aduaneros.

Según se desprende de la información que circula en el entorno presidencial, Milei considera que tanto Madanes como Paolo Rocca (Techint) han actuado "en connivencia con políticos ladrones" durante décadas para perjudicar a los consumidores argentinos. "Atacaron a los argentinos", sentenció el libertario, acusando a la firma de neumáticos de no ser competitiva y de pretender que el Estado financie su ineficiencia mediante aranceles altos que encarecen el producto final.

Sanciones y apertura comercial

La ofensiva no es solo discursiva. El Gobierno nacional ya ha comenzado a articular mecanismos de sanción contra la empresa. Desde el Poder Ejecutivo se ha dejado trascender que no se cederá ante lo que califican como un "chantaje social". La estrategia oficial consiste en acelerar la baja de impuestos a la importación de neumáticos para forzar una competencia que Madanes Quintanilla intenta evitar.

Para el Gobierno, la situación de Fate es el caso testigo de la "casta empresarial" que se resiste al cambio de modelo. Mientras el conflicto escala, el cómic posteado por el Presidente deja clara su postura: frente a la amenaza de los despidos, la respuesta de la Casa Rosada será el martillo de la desregulación y la apertura de mercados.