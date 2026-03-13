Rial disparó contra los periodistas oficialistas por el caso Adorni: "Se nota el sobre"

La controversia en torno al vocero presidencial, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo de alta temperatura en las redes sociales. El foco de la tormenta se originó a partir de las denuncias sobre el viaje de su mujer en el avión oficial, un hecho que despertó críticas cruzadas y puso a la ética pública bajo la lupa. Sin embargo, para Jorge Rial, lo más llamativo no fue solo el hecho en sí, sino la reacción de los medios afines al oficialismo.

El dardo de Rial

Fiel a su estilo punzante, el conductor de Argenzuela no dejó pasar lo que consideró una "operación de blindaje" mediático. Ayer, a través de su cuenta de X (ex Twitter), Rial lanzó una dura acusación contra los periodistas que, según su visión, intentan desviar la atención del eje central del conflicto.

JORGE RIAL (@rialjorge): "La indignación de los periodistas del régimen duró apenas 24 horas. Hoy llegó la moto y ya hablan de maldad por tirar ahora el video. O que es para tapar el caso AFA. Se nota el sobre. La interna es del gobierno y ellos son parte de las operaciones. La implosión es lenta pero inexorable. Corruptos. Del primero al último. Del tres por ciento al avión privado."

El contexto: El factor Adorni

La bronca de Rial se inscribe en un marco de crecientes cuestionamientos hacia el entorno del vocero. La polémica escaló cuando se conoció que su esposa habría formado parte de una comitiva en una aeronave presidencial, un gesto que choca de frente con la narrativa de austeridad y el discurso de "no hay plata" que pregona el Ejecutivo.

Para Rial, el cambio de postura de ciertos comunicadores —quienes pasaron de la crítica inicial a hablar de "operaciones" para tapar otros temas, como el conflicto con la AFA— es una prueba de la pauta indirecta o el alineamiento ideológico. Según el periodista, la crisis no es externa, sino que responde a una "implosión" interna del propio oficialismo que empieza a mostrar sus primeras fisuras éticas.