Mientras crece el escándalo Adorni, Milei sigue tuiteando contra "la izquierda"

En su cuenta de Instagram, el presidente Javier Milei disparó contra los sectores de la izquierda política argentina publicando la siguiente frase: "La izquierda está en su gran mayoría por estudiantes que no estudian, educadores que no educan y trabajadores que no trabajan". El posteo del mandatario libertario se realizo en medio del escándalo del viaje en el avión presidencial a Estados Unidos que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participó acompañado de su esposa, dentro de una visita oficial a la ciudad norteamericana.

El reconocido coordinador de ministros quedó envuelto en una controversia política y mediática luego de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial ARG-01 que trasladó a la comitiva oficial del gobierno nacional a Nueva York en el marco del evento de inversores Argentina Week. La revelación generó cuestionamientos parlamentarios y pedidos de informes para determinar bajo qué condiciones una persona sin cargo público integró el vuelo oficial rumbo a territorio norteamericano.

Ante el acontecimiento, el diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes en el Congreso para saber si la pareja del funcionario formó parte oficialmente del viaje, quién pagó el traslado y si existieron evaluaciones sobre posibles incompatibilidades o conflictos de intereses. Ante el escándalo, Adorni brindó una entrevista al ciclo conducido por el periodista Eduardo Feinmann en A24 para justificar el hecho. En el diálogo, el portavoz explicó: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”.

En el mismo reportaje amplió su argumento y sostuvo que el viaje no implicaba gastos adicionales para el Estado. “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho ya tenía pasaje comprado por más de 5.300 dólares”, señaló, al tiempo que aseguró que los viáticos personales corrían por cuenta propia. Según el jefe de Gabinete, la invitación para que su esposa abordara el avión oficial se produjo luego de cambios en el itinerario de la gira. Horas después, el propio funcionario terminaría admitiendo que la expresión había sido “desafortunada”, en medio de una discusión pública que se viene extendiendo con los días.

El episodio se sumó a otras controversias vinculadas a viajes del entorno del jefe de Gabinete. Una de las más comentadas fue la revelación de un vuelo privado hacia Punta del Este durante el período de Carnaval, en el que Adorni habría acompañado a un grupo de amigos en un jet ejecutivo cuyo costo se estima en decenas de miles de dólares. El caso generó nuevas preguntas sobre quién pagó el traslado y cuál fue el rol del funcionario en ese viaje.

El primero en cerrar filas fue el propio presidente Milei, quien expresó públicamente su respaldo al jefe de Gabinete frente a las denuncias y pedidos de investigación. Según trascendió desde la Casa Rosada, el mandatario le transmitió su apoyo directo con un mensaje en redes y en conversaciones privadas. “Ánimo Manuel Adorni”, expresó el Jefe de Estado, en un gesto que buscó blindar políticamente al funcionario. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también se sumó a la defensa. En un mensaje público difundido en redes sociales escribió: “Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”.

La acumulación de estos episodios colocó a Adorni en el centro de una discusión más amplia sobre la coherencia entre el discurso de austeridad del gobierno libertario y las prácticas de sus funcionarios. Mientras el jefe de Gabinete insiste en que ninguno de los viajes implicó gastos para el Estado, legisladores opositores reclaman que se transparenten los manifiestos de vuelo, los costos y la composición de las comitivas oficiales que participaron en las giras internacionales.