Qué es el "costo marginal", la teoría económica que Milei usó para defender a Adorni

La reciente polémica por el traslado de la esposa de Manuel Adorni en la flota presidencial generó un intenso debate sobre el uso de los recursos del Estado. Ante las críticas, el presidente Javier Milei intervino defendiendo la situación mediante un concepto central de la teoría económica: el costo marginal.

La lógica del "costo adicional"

En economía, el costo marginal es el aumento en el costo total que se produce al prestar una unidad adicional de un servicio. Aplicado al caso Adorni, el argumento oficial sostiene que, dado que el vuelo ya estaba programado para trasladar al vocero en una misión oficial, la adición de un pasajero en una plaza que de otro modo quedaría vacía no genera un gasto extra relevante para el erario público.

Desde esta perspectiva técnica, los costos principales (combustible, sueldos de la tripulación, tasas aeroportuarias y mantenimiento) son considerados "costos hundidos", es decir, gastos que el Estado ya decidió afrontar para el viaje del funcionario. Por lo tanto, el uso de un asiento disponible por parte de un familiar tendría un impacto económico nulo o despreciable.

A pesar de la explicación técnica, el caso Adorni se mantiene en el centro del escenario mediático. La discusión no se limita únicamente al análisis contable del combustible, sino que se desplaza hacia el plano de la ética pública y la coherencia discursiva.

Para los sectores críticos, la aplicación de la teoría del costo marginal en este contexto resulta insuficiente. Argumentan que los bienes del Estado deben utilizarse exclusivamente para fines oficiales, independientemente de si el gasto adicional es bajo. El contraste entre este episodio y el fuerte mensaje de austeridad que promueve la actual gestión es lo que mantiene la atención de los medios y la opinión pública.

En definitiva, Milei intenta cerrar la controversia con un razonamiento matemático: si no hay un incremento en el gasto total, no hay perjuicio para el Estado. Sin embargo, el desafío del Gobierno sigue siendo validar esta lógica técnica ante una sociedad que observa con lupa cada movimiento de la planta política.