Analía Rodríguez: reinventarse para acompañar desde lo integral

Desde la abogacía tradicional hasta una mirada holística, Analía Rodríguez transformó su camino profesional al unir derecho, constelaciones familiares y coaching. Hoy acompaña procesos de cambio con conciencia, servicio y propósito, guiada por la resonancia, el autoconocimiento y una vocación profunda.

Analía Rodríguez: reinventarse para acompañar desde lo integral | Foto:CONTENTNOTICIAS
Analía Rodríguez, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Comencé ya dos veces en mi vida y espero volver a empezar muchas más. La primera fue con la abogacía. Mi vocación de servicio, de buscar justicia y la teoría estaban, pero la práctica fue muy distinta. Patear tribunales, armar demandas, convencer clientes que te eligieran para representarlos fue un aprender a caminar.

Luego mas acá, decidí volver a empezar, de alguna manera necesitaba conectar con algo más profundo. Como quien dice necesitaba salir de mi zona de confort, atravesar el miedo y reinventarme. Aun no complacía a mi buscadora.

Así fue como llegaron las constelaciones familiares, el coaching y el reiki a mi vida, a darle profundidad, conciencia y un nuevo propósito.

Otra vez fue un aprender a caminar. Ya no se trató de convencer a nadie, ni de buscar, sino de encontrarme, elegirme para que otros puedan hacer lo mismo.

 ¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Continúo ejerciendo la abogacía de manera independiente y acompaño personas desde una mirada más holística.

Hoy fusioné mis dos versiones, para acompañar de manera integral. Litigo judicialmente y brindo talleres/sesiones de constelaciones familiares y procesos de coaching ontológico y sistémico.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Me visualizo comunicando masivamente esta filosofía de vida que adopte para mí y que me sirvió para ver la vida tal y como es.

Continuar impartiendo talleres y charlas acerca de las constelaciones, herramienta que me apasiona.

A su vez, publicando el libro que comencé a escribir para acompañar a otros que están en la búsqueda de ese algo más, que aún no saben que es.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Soy creyente de la resonancia entre las personas, no creo que pueda competir. Más bien espero que lleguen aquellos que sintonicen conmigo y podamos crecer en conjunto. Siempre necesitamos de otro.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Seguramente me hablaría un poco mejor, como decirme que los procesos tienen su tiempo, que la vida tiene cosas preparadas que aún no se, como esta entrevista y que me quede tranquila que si algo es para mí va a llegar.

Datos de contacto:

Instagram, Tik Tok y Facebook: Pachamama_1987

Mail: [email protected]

