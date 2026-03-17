Goyanian & Lexton – Estudio Jurídico y Real Estate: innovación legal con enfoque corporativo

Martín Levón Goyanian, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento?

Soy fundador de la firma Goyanian & Lexton – Estudio Jurídico y Real Estate. Egresé en la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor.

Fui profesor de la Facultad de Derecho durante varios años en materias como Derechos Reales o Derecho Registral Inmobiliario.

En mis comienzos, trabajé para distintos estudios jurídicos con el sólo objetivo de adquirir la experiencia suficiente para independizarme en el campo profesional, lo cual ocurrió poco tiempo después de lanzarme al ejercicio de la profesión.

Tuve la suerte de tener grandes mentores que me formaron en la dirección correcta.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Actualmente, en la firma brindamos un servicio corporativo integral, tanto a empresas como a particulares. Tenemos un enfoque jurídico especializado en el sector inmobiliario y empresarial, pero contamos con un equipo de especialistas para cada área del Derecho. A su vez, contamos con Departamentos muy específicos como Derecho Marítimo o Derecho Administrativo.

Desde nuestros comienzos, la idea fue crear un nuevo estilo de Estudio Jurídico, aggiornado a los tiempos actuales. Los estudios tradicionales están relacionados en el ideario colectivo con una burocracia judicial y procesos interminables, nosotros lo que proponemos en un servicio resolutivo, tendiente a darle al cliente un resultado exitoso, pero a la vez rápido. Utilizamos las mejores herramientas digitales que existen actualmente y campañas de marketing digital para generar un mayor alcance.

Nuestra visión es manejar un estudio jurídico pero con un concepto de empresa corporativa, con una “cadena de montaje” entre el primer eslabón, quien recibe la consulta, y el abogado o profesional que lleva el caso. Cada engranaje tiene que ser inmediato y preciso para que el cliente tenga una experiencia satisfactoria, lejos de lo solemne y tedioso que tradicionalmente fue tratar con abogados.

¿Cómo se proyectan de cara al futuro?

Para este año 2026 nos proyectamos como uno de los Estudios Jurídicos líderes en materia inmobiliaria y empresarial. Nuestro objetivo es seguir afianzando la marca en el mercado argentino y consolidar el éxito de la Firma, basándonos primordialmente en la confianza y el profesionalismo que nos caracterizan.

Datos de contacto:

Dr. Martín Levón Goyanian.

Celular: 15-5730-6452.

Av. Corrientes 1464, Piso 19, OF. 05, CABA (Lex Tower)

Instagram: goyanianlexton_abogados

Mail: [email protected]

Web: www.goyanian-lexton.com

por CONTENTNOTICIAS