CRÉDITOS HIPOTECARIOS: ¿UNA OPORTUNIDAD REAL O UNA PROMESA EN CONSTRUCCIÓN?

Berenice ¿Qué cambió para que vuelva a discutirse?

Durante más de una década, la inflación y la inestabilidad macroeconómica hicieron inviable cualquier esquema de financiamiento a largo plazo. Hoy, con un nuevo marco económico y un intento de reordenamiento de variables clave, el crédito hipotecario reaparece como posibilidad. No es una solución inmediata ni masiva, pero sí una señal de normalización que el mercado inmobiliario estaba esperando.

¿Estamos frente a un verdadero regreso del crédito o ante una etapa experimental?

Estamos en una etapa inicial, casi de prueba. El sistema financiero aún es cauteloso y el volumen de créditos es limitado. Sin embargo, el solo hecho de que existan líneas activas ya genera expectativas y movimiento. El desafío es que el crédito deje de ser una excepción y se transforme en una herramienta sostenida en el tiempo.

Los créditos UVA generan todavía resistencia social. ¿Está justificada?

La desconfianza tiene fundamentos históricos. Muchas familias atravesaron situaciones complejas cuando la inflación superó ampliamente la evolución de los ingresos. El problema no fue el instrumento en sí, sino el contexto económico. Hoy, el crédito UVA exige algo clave: previsibilidad. Sin estabilidad, ningún crédito hipotecario es sostenible.

Desde el punto de vista del mercado, ¿qué impacto concreto genera la reaparición del crédito?

Activa operaciones que de otro modo no existirían. Amplía la demanda, ordena valores y devuelve dinamismo a un mercado que estuvo mucho tiempo paralizado. Además, reactiva sectores vinculados: construcción, escribanías, tasaciones, empleo indirecto. El crédito no solo mueve propiedades, mueve economía real.

¿Qué errores frecuentes observa en quienes buscan financiar la compra de una vivienda?

El principal error es subestimar el largo plazo. Muchas personas se concentran en la cuota inicial sin analizar escenarios futuros. Otro error común es no asesorarse correctamente y avanzar sin entender cláusulas, ajustes o costos asociados. El crédito hipotecario requiere información y acompañamiento profesional.



¿Qué rol cumple el corredor inmobiliario en operaciones financiadas?

No se trata solo de vender una propiedad, sino de guiar una operación compleja: verificar que el inmueble sea apto crédito, que la valuación sea correcta, que la documentación esté en orden y que los tiempos del banco y del comprador sean compatibles.

Para cerrar Berenice, ¿cómo imaginas el futuro del crédito hipotecario en el país?

Con cautela, pero con expectativa. Si se sostienen reglas claras, estabilidad y responsabilidad fiscal, el crédito puede consolidarse. La confianza no se decreta, se construye con tiempo y coherencia. El desafío es no repetir errores del pasado.

por CONTENTNOTICIAS