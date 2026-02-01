“Exclusividad a medida: personal para hogares y empresas exigentes”

En un mercado donde la excelencia no se negocia, Dulces Compañías se distingue por su capacidad de diseñar búsquedas de personal a medida, adaptadas a las necesidades más exigentes de hogares y empresas. Bajo la dirección de Johanna Chaffittelli, la compañía no solo cubre posiciones comunes, sino que hace posibles aquellas búsquedas que muchos consideran imposibles.



Desde personal para casas de familia altamente calificado, empleadas para tareas generales, nineras, cuidadoras de adultos mayores, cocineras, entre muchísimos perfiles mas, hasta profesionales y ejecutivos para entornos corporativos, cada candidato seleccionado refleja un estándar de calidad y exclusividad.



Con un equipo comprometido y experimentado, Dulces Compañías combina creatividad, criterio profesional y comprensión profunda de las expectativas de sus clientes para ofrecer soluciones únicas y efectivas.



Así, la empresa se consolida como referente en la selección de personal exclusivo, entregando resultados que transforman la experiencia de sus clientes y establecen nuevos estándares de excelencia en el mercado.



www.dulcescompanias.com

Instagram@ dulces_companias

Cel 1123001092

[email protected]

por CONTENTNOTICIAS