Las notebooks más elegidas por empresas en Argentina: ranking 2026 de líneas y modelos para trabajo

En entornos corporativos, una notebook no se elige sólo por “potencia” o por marca. Lo que más pesa es que el equipo sea estable, fácil de administrar, seguro, y que sostenga jornadas largas sin fallas ni caídas de rendimiento. En Argentina, además, se suma un condicionante práctico: disponibilidad local, reposición de stock y continuidad de línea, claves cuando una empresa compra por volumen o busca estandarizar.
A continuación, realizamos un ranking por líneas y modelos que suelen concentrar demanda en empresas (pymes y corporaciones), con criterios para saber cuál conviene según el tipo de puesto y uso.
Qué detalles son importantes a la hora de elegir una notebook
Para ordenar opciones de forma útil, el ranking se apoya en variables que impactan en la operación diaria:
-
Confiabilidad y durabilidad (chasis, bisagras, teclado, resistencia a uso intensivo).
-
Seguridad y administración (TPM, opciones de autenticación, herramientas de gestión, políticas).
-
Rendimiento sostenido (que no se “estrangule” con calor en tareas largas).
-
Ergonomía (teclado, pantalla, puertos, webcam, audio).
-
Estandarización (misma línea por años, repuestos y servicio).
-
Costo total (no solo precio: tiempo perdido, fallas, recambios).
Ranking 2026: modelos y líneas más demandados en empresas argentinas
1) Lenovo ThinkPad (series T / X / E): el “caballo de batalla” corporativo
Por qué se demanda: confiabilidad histórica, teclado muy valorado, orientación a flotas y continuidad de línea.
Para quién: administración, finanzas, ventas, analistas, IT, perfiles que teclean y trabajan muchas horas.
Qué mirar: 16 GB de RAM como base; pantalla con brillo suficiente para oficina y movilidad; puertos útiles o dock.
Punto fuerte empresarial: estandarización. Muchas empresas repiten ThinkPad porque reduce fricción: capacitación mínima, mantenimiento previsible y experiencia consistente.
2) Dell Latitude: foco en seguridad y administración para trabajo híbrido
Por qué se demanda: línea pensada para empresas que priorizan gestión, seguridad y productividad “en cualquier lugar”.
Para quién: puestos corporativos, equipos remotos, usuarios que viajan o rotan entre oficina/casa/coworking.
Qué mirar: configuraciones con 16 GB de RAM, SSD rápido y una pantalla que no quede justa si el uso es intensivo.
Punto fuerte empresarial: portafolio “comercial” con orientación a IT y despliegues, lo que facilita compras por lote y políticas de seguridad.
3) HP ProBook / EliteBook: equilibrio entre costo, robustez y enfoque corporativo
Por qué se demanda: gama amplia para pymes y empresas, con énfasis en seguridad y administración.
Para quién: puestos administrativos, comerciales, back office, home office intensivo.
Qué mirar: evitar configuraciones muy básicas; priorizar 16 GB de RAM, SSD 512 GB y webcam decente si hay reuniones diarias.
Punto fuerte empresarial: buena relación entre inversión y “no drama operativo”, especialmente cuando se compran varias unidades.
4) Lenovo V15 (y series V): la opción típica de pymes por costo–beneficio
Por qué se demanda: suele aparecer como compra lógica en pymes por precio, disponibilidad y formato “clásico” (15,6”, teclado numérico en muchos casos).
Para quién: tareas administrativas, facturación, planillas, atención, uso general de oficina.
Qué mirar: 16 GB de RAM si el flujo es multitarea real, SSD 512 GB y, si la empresa lo valora, conectividad completa. El Lenovo V15 se encuentra entre los modelos más recomendados disponibles en Argentina.
Punto fuerte empresarial: accesible para estandarizar en puestos operativos, siempre que se eviten configuraciones demasiado ajustadas.
5) Samsung Galaxy Book (Book3 y línea similar): premium liviano para perfiles ejecutivos y movilidad
Por qué se demanda: en empresas donde la movilidad importa (reuniones, viajes, presentaciones), los equipos livianos con buena autonomía y pantalla consistente suelen ganar terreno.
Para quién: gerencias, consultoría, comercial senior, perfiles que priorizan portabilidad sin resignar experiencia.
Qué mirar: RAM suficiente desde el inicio y una pantalla cómoda para jornadas largas; también puertos o un hub de calidad según periféricos. El Galaxy Book3 cumple con todos estos puntos.
Punto fuerte empresarial: combina portabilidad con una experiencia “premium” que suele valorarse en roles de representación y trabajo en movimiento.
6) ASUS ExpertBook: enfoque business con énfasis en durabilidad y eficiencia
Por qué se demanda: crece como alternativa business por propuesta de valor: equipos livianos, con foco en durabilidad y funciones pensadas para trabajo.
Para quién: pymes, profesionales que viajan, organizaciones que buscan diversificar proveedores.
Qué mirar: configuración base sólida (16 GB RAM), conectividad (USB-C, HDMI, Wi-Fi estable) y características de seguridad para datos corporativos.
Punto fuerte empresarial: combinación de portabilidad y robustez, con narrativa clara hacia “PC para trabajo”.
7) ASUS TUF (gaming) en empresas: potencia por precio para roles específicos
Por qué se demanda (en ciertos casos): aunque sea una línea gamer, algunas empresas la eligen por su relación potencia–costo cuando el rol requiere GPU o rendimiento sostenido (edición, modelado, simulación liviana, ciertos entornos técnicos).
Para quién: creadores in-house, marketing audiovisual, arquitectura/ingeniería (según software), capacitación técnica, laboratorios.
Qué mirar: peso, autonomía y ruido (no siempre es ideal para reuniones); pantalla (confirmar calidad) y construcción. Si queres comparar oferta local, el modelo Asus Tuf es una excelente opción.
Punto fuerte empresarial: potencia por peso invertido, pero requiere evaluar si encaja con cultura de oficina (portabilidad, estética, batería).
Qué configuraciones piden más las empresas
Las empresas suelen definir configuraciones mínimas por puesto para asegurar rendimiento y continuidad: administración, ventas, trabajo híbrido, desarrollo o creatividad. Esta guía resume qué componentes priorizar según tareas y exigencia diaria.
Puestos administrativos y back office
-
RAM: 16 GB (evita cuellos de botella con multitarea)
-
SSD: 512 GB
-
Pantalla: 14” o 15,6” según preferencia (planillas suelen agradecer 15,6”)
-
Clave: teclado cómodo, puertos, estabilidad
Puestos comerciales y trabajo híbrido
-
RAM: 16 GB
-
SSD: 512 GB
-
Peso: prioridad (ideal 14” liviana)
-
Clave: batería real, webcam/micrófono, Wi-Fi estable
Puestos técnicos, desarrollo y análisis pesado
-
RAM: 16–32 GB según herramientas
-
SSD: 512 GB–1 TB
-
Clave: rendimiento sostenido, refrigeración, pantalla y ergonomía
Creatividad y contenido dentro de empresa
-
RAM: 32 GB recomendado
-
SSD: 1 TB si hay video frecuente
-
GPU: dedicada si el flujo lo justifica
-
Clave: pantalla consistente y estabilidad bajo carga
Por qué “lo más demandado” no siempre es “lo más conveniente”
En compras empresariales, un modelo puede ser demandado por disponibilidad o precio, pero no ser el mejor para todos los roles. Para reducir errores:
-
Estandariza por perfiles, no por un único modelo para toda la empresa.
-
Definí un mínimo corporativo: 16 GB RAM y SSD 512 GB como base para la mayoría de puestos.
-
Prioriza TCO (costo total): soporte, fallas, tiempo de inactividad y vida útil importan más que ahorrar una pequeña diferencia inicial.
-
Valida ergonomía: teclado, pantalla, webcam y puertos impactan todos los días.
Un ranking útil es el que se adapta al organigrama
En Argentina, las líneas más demandadas en empresas suelen agruparse en dos grandes mundos:
-
Business tradicionales (ThinkPad, Latitude, ProBook/EliteBook, ExpertBook, V15) por confiabilidad, continuidad y administración.
-
Premium livianos (Galaxy Book y similares) para movilidad y perfiles ejecutivos, y equipos de potencia (como TUF) para roles puntuales.
La mejor decisión es mapear puestos y necesidades, fijar configuraciones mínimas y recién después comparar disponibilidad real. Esa lógica reduce recambios tempranos, evita cuellos de botella y mejora la experiencia de trabajo. Además, también resulta fundamental comparar precios disponibles en el mercado.
Comentarios