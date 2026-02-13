Jubilación: una ayuda indispensable para iniciar los trámites o hacer reclamos

Contanos un poco de vos y cómo fueron los inicios en tu profesión

Soy Aixa Yael Aybar, formoseña, abogada recibida en la Docta (UNC), donde me formé académicamente y di mis primeros pasos como profesional.

Los primeros años, luego de recibirme, la madre de una amiga, abogada litigante y profesora de la facultad, me facilitó algunos casos Previsionales, y me enseñó mucho sobre esta rama del derecho.

Fui capacitándome y aprendiendo en la práctica de qué se trataba el ámbito previsional. Luego, con otra colega, empezamos a ofrecer este servicio, y creciendo en el rubro.

¿Hoy en día qué servicios brindás?

Actualmente desde mi estudio jurídico acompañamos al cliente desde la planificación de su retiro hasta el postjubilatorio, evaluando si su cobro es correcto y, de no serlo, tramitamos los respectivos reajustes.

Recientemente lanzamos la academia online “PREVIFLIX”, una serie de cursos sobre derecho previsional. Consta de “4 temporadas”, desde la temporada de iniciación en el derecho previsional hasta la temporada enfocada en la tramitación de reajustes de haberes.

Esta saga está destinada tanto a profesionales del derecho, como a estudiantes avanzados de la carrera. Es una herramienta muy útil para los estudiantes, ya que les brinda habilidades prácticas, que por lo general no están incluidas en los programas de la carrera, facilitando rápidamente una salida laboral.

Después de haber trabajado por varios años en base a prueba y error, me resultó muy valioso, poder brindar mis conocimientos y herramientas prácticas a quienes quieran incursionar en esta área.

¿Qué planes tenés para este 2026?

Con respecto a la proyección de crecimiento del estudio buscamos seguir agregando actualizaciones que puedan ser útiles tanto para nuestros clientes, como para los alumnos que eligen capacitarse en nuestra escuela online.

Como así también, proyectando la expansión por fuera de las fronteras nacionales. Al ver la necesidad de muchas personas que han trabajado en distintos países, y que a la hora de su retiro se ven perdidos y confundidos en qué y cómo les corresponde tramitar su retiro.

A través de tu profesión y actividad encontraste la manera de ayudar a personas que no tienen a quien recurrir en una etapa tan importante de sus vidas…

Lo más relevante y satisfactorio es poder ser de utilidad para muchas personas que están cerrando una etapa de sus vidas y ayudarlos a iniciar, de la mejor manera posible, esta nueva etapa “post laboral”. Poder ayudarlos a obtener su beneficio de la mejor manera y lo más ágil posible, esa es la misión.

Nuestra función es acompañarlos en todo el proceso y hacerlo lo más sencillo posible.



Aixa Yael Aybar

3704-763100 3704-950308

E-mail: [email protected]

IG: @estudioaaybar

Fanpage: AYBAR Estudio Jurídico

