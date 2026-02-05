Alejandra Dabel: escribir como oficio

Alejandra Dabel, ¿cuándo descubriste que escribir no era solo un hobby?
Durante mucho tiempo escribí “de callada”, pero, mientras tanto tomé clases, cursos, talleres, estudié y practiqué mucho también. El punto de quiebre fue tomar la decisión. Quise que mi primer libro existiera y trabajé para que saliera a la luz. Ahí entendí que escribir no era solo un entretenimiento o algo que se me daba más o menos bien, sino también un oficio que se ejerce con voluntad.
¿Cómo describirías tu presente?
Recién publiqué un libro y, al mismo tiempo, sigo produciendo. El libro ya circula, se encuentra con lectores y genera interpretaciones que no puedo controlar, y eso me resulta tan interesante como incómodo. Es un momento activo, pero sin apuro.
Tu libro, La máquina de hacer feliz, ¿cómo nació y qué te interesaba explorar?
La máquina de hacer feliz (2025, Editorial Caburé) es un libro de cuentos realistas donde hay acción, decisiones, consecuencias, personajes que se mueven y empujan la historia hacia adelante. No me interesaba escribir relatos contemplativos ni puramente psicológicos, sino historias donde lo cotidiano se tensiona y algo irrumpe.
Lo que atraviesa los cuentos es una búsqueda de la felicidad que nunca termina de cumplirse. No hay moraleja ni cierre tranquilizador. Cuando el libro salió entendí que, más que cerrar un ciclo, había dejado planteadas preguntas que todavía sigo explorando.
¿Qué lugar ocupan hoy los lectores?
Un lugar realista. No escribo para gustar ni para provocar solo por el hecho de hacerlo. Me interesa el lector que se queda pensando, no el que aplaude rápido. Si una escena incomoda o deja una imagen rondando, el intercambio está hecho.
Cuando pensás en el futuro, ¿qué te gustaría explorar y qué no estás dispuesta a resignar?
Me interesa moverme de género y de forma. Estoy trabajando en el formato de crónicas, con una mirada más directa sobre lo real.
Lo que no estoy dispuesta a resignar es la honestidad con el texto. Prefiero siempre la incomodidad antes que una escritura prolija. Si eso se pierde, probablemente también se pierdan las ganas de seguir escribiendo.
Datos de contacto:
Instagram: @alejandradabel
Mail: [email protected]
Libro: La máquina de hacer feliz, por @caburelibros. Se consigue en librerías de Buenos Aires y Mar del Plata. O en el sitio web www.caburelibros.ar, con envío a domicilio a todo el país.
por CONTENTNOTICIAS
Comentarios