El Ensueño Dirigido: una práctica clínica para tiempos complejos

A lo largo de esta serie se ha explorado el Ensueño Dirigido desde distintos ángulos: su fundamento simbólico, el límite de la palabra, el rol técnico del terapeuta, el impacto en la experiencia del paciente. Queda, como cierre, una pregunta más amplia: ¿por qué hoy?

Vivimos en una época de hiperexplicación. Todo se analiza, se comenta, se narra. Las personas llegan a consulta con lecturas previas, conceptos aprendidos, diagnósticos autoasignados. Entienden mucho acerca de sí mismas. Sin embargo, esa comprensión no siempre produce transformación.

El Ensueño Dirigido no compite con ese saber. Lo desplaza de lugar. Propone un trabajo que no se apoya exclusivamente en el discurso, sino en la experiencia simbólica. No busca convencer al paciente de algo, sino permitirle atravesar una escena interna donde ciertos núcleos psíquicos puedan reorganizarse.

La técnica no es improvisación ni fantasía libre. Tiene guión, tiempos, momentos precisos de intervención y de silencio. Exige formación específica y criterio clínico. Justamente por eso, puede sostener procesos profundos sin perder encuadre ni rigurosidad.

En contextos de trauma, duelos persistentes, repeticiones vinculares o inhibiciones que sobreviven a años de elaboración verbal, el trabajo con imágenes ofrece una vía distinta. No sustituye a la palabra, pero accede a capas donde el lenguaje conceptual suele volverse defensivo o circular.

El aporte del Ensueño Dirigido no radica en prometer resultados rápidos ni experiencias espectaculares. Su potencia está en algo más discreto: producir movimientos internos que luego se traducen en decisiones externas sostenidas.

Quizá el desafío actual de la psicoterapia no sea acumular más teorías ni acelerar procesos, sino recuperar la profundidad. En ese sentido, el Ensueño Dirigido se inscribe como una práctica que combina técnica, simbolismo y experiencia viva.

En una cultura que habla cada vez más de salud mental, pero que muchas veces la aborda desde la superficie, volver a trabajar con el lenguaje de las imágenes no es un gesto nostálgico. Es una forma contemporánea de escuchar lo que todavía no encuentra palabras.

