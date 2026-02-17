¡Sacale el jugo a la menopausia!

Hablamos de una etapa muy relevante en la vida de las mujeres; un punto de inflexión. Y como tal, de un proceso que puede ser vivido con apertura, y entonces atravesar sus varios desafíos con voluntad de evolución; o con resistencias, y entonces experimentarlos con toda la incomodidad que significa salir de la habitualidad en que vivíamos.
Y es real que, a partir de los 45 años, o incluso antes, con el inicio de la peri menopausia, comienzan a tener lugar cambios a nivel hormonal que no solo traen irregularidades en el ciclo menstrual, alteraciones del sueño, sofocos, aumento de peso etc., sino también puedenafectarnos fuertemente a nivel mental y emocional. Porque, se dice que la merma gradual de estrógenos y progesterona puede impactar en la producción de neurotransmisores como la serotonina (alterando el estado de ánimo y sueño), la dopamina (alterando la motivación/placer), la noradrenalina (alerta/sofocos) y GABA (ansiedad/calma).
Y todo esto, que revoluciona el balance químico de nuestro cerebro, puedeprovocar estados de ansiedad, depresión, tristeza/duelo, etc. Incluso más, puede remover nuestro subconsciente y revelar cuestiones que habían quedado escondidas en lo más profundo de nosotras.
Por ello, es importante abordar tempranamente y con consciencia estecóctel que puede resultar explosivo. Si bien es cierto que tenemos pocas posibilidades de controlar lo que sucede a nivel físico (excepto por la Terapia de reemplazo hormonal cuyo uso debe ser evaluado apropiadamente); también es cierto que podemos trabajar para influenciar lo que sucede a nivel mental y emocional.
Y aquí yace una gran oportunidad para exprimir y tomar todo lo que esta maravillosa etapa posibilita:un despertar con poder para comprender que, detrás de sofocos, irritabilidad, tristeza, etc.hay una vida que tal vez merece ser revisitada, reflexionada y fundamentalmente, sanada en cuerpo, mente y espíritu. Una oportunidad para elevar nuestro nivel de consciencia abrazandocon alegría un tiempo de mayor autenticidad, libertad y plenitud que, sin duda, cada una de nosotras es capaz de construir.
Y, como coach ontológico y brain coach puedo acompañartea abordar cada desafío con consciencia y de manera orgánica, a travésde una estrategia diseñada en base a tu situación particular e integrandovarias disciplinas milenarias y poderosas, entre ellasQi Gong (chikun) y técnicas de respiración consciente.
