Dra. Turiace Melina: La herencia digital y el desafío de lo que queda online

Hoy no solo se heredan casas o ahorros bancarios. También se heredan contraseñas, perfiles en redes sociales, fotos guardadas en la nube y, en algunos casos, dinero que solo existe en formato digital. La muerte, que antes dejaba cajones llenos de papeles, ahora deja celulares bloqueados y cuentas inaccesibles. Y con ellos, nuevas preguntas: ¿quién puede entrar? ¿qué se borra? ¿qué se conserva?

En la Argentina, cada vez más familias se enfrentan a esta escena: un ser querido fallece y su vida virtual queda suspendida. El WhatsApp sigue activo, el perfil de Instagram permanece abierto y nadie sabe qué ocurre con el home banking o con las billeteras virtuales. La herencia digital irrumpe así en medio del duelo, agregando incertidumbre a un momento ya de por sí delicado.

El problema no es solo emocional. También es económico y jurídico. Parte del patrimonio puede estar hoy en plataformas digitales: cuentas virtuales, inversiones online o incluso criptomonedas. A diferencia de los bancos tradicionales, estas plataformas no siempre informan a los herederos. Si nadie conoce las claves o ignora la existencia de esos fondos, pueden quedar fuera de la sucesión.

El derecho argentino reconoce que los bienes con valor económico integran la herencia, aun cuando sean digitales. Sin embargo, el acceso técnico suele ser un obstáculo. Muchas empresas aplican políticas propias y exigen actas de defunción, acreditación de herederos o resoluciones judiciales para cerrar una cuenta o entregar información. El resultado es un camino burocrático que se suma al impacto emocional de la pérdida.

Además, hoy existe un vacío legal específico en materia de herencia digital. No hay aún una normativa integral que regule de manera clara y detallada qué ocurre con los activos y perfiles digitales tras la muerte de una persona. En la práctica, muchas decisiones quedan sujetas a criterios interpretativos y a la opinión profesional de quienes intervienen en cada caso. No obstante, el derecho argentino se encuentra en proceso de abordar esta problemática, avanzando hacia una regulación que otorgue mayor seguridad jurídica tanto a herederos como a usuarios de plataformas digitales.

La herencia digital también plantea dilemas íntimos. En este nuevo escenario, la muerte ya no borra del todo la presencia de una persona. Su identidad virtual sigue existiendo en perfiles, fotos y datos. La pregunta deja de ser solo qué bienes se heredan y pasa a ser qué huella digital se deja.

Hablar de herencia digital no es hablar de tecnología fría. Es hablar de memoria, de intimidad y de cuidado. Así como durante años se aprendió a ordenar escrituras y cuentas bancarias, hoy empieza a ser necesario pensar qué ocurrirá con la vida online cuando alguien falte. En tiempos en que gran parte de nuestra historia personal se guarda en la nube, planificar la herencia es también una forma de proteger los recuerdos y evitar conflictos futuros.

Dra Turiace Melina -Abogada especialista en Sucesiones-

