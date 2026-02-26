Construimos sueños para toda la vida

¿Qué es lo que más disfrutas de tu profesión?

Lo que más disfruto de mi profesión es la relación que se genera con los clientes durante el proceso de construcción, que suele durar entre 6 y 9 meses. Construir una casa es un acto de enorme confianza: ponen en tus manos uno de sus mayores sueños. Esa confianza muchas veces se transforma en un vínculo que perdura en el tiempo, incluso después de terminada la obra. Eso es realmente muy satisfactorio.

También disfruto mucho los asados de obra. Son momentos de encuentro y compañerismo con el equipo que hace posible cada proyecto. Esos espacios fortalecen el grupo y le dan un valor humano enorme a cada casa que construimos.

¿Qué valores son fundamentales en tu trabajo?

Nuestros valores fundamentales son la responsabilidad, la sinceridad y la fidelidad, pero por sobre todo, la honestidad. Creemos en la responsabilidad de estar cada día en la obra, asegurándonos de que nada falte, que el trabajo avance como corresponde y que tanto el equipo como el cliente estén bien.

Acompañamos muy de cerca a cada cliente, escuchando qué quiere y cómo imagina su casa, cuidando cada detalle para que el resultado sea exactamente como lo soñó. No hacemos trabajos estándar: brindamos un acompañamiento continuo, desde el inicio hasta la entrega final.

¿Qué tipo de clientes buscan más tus servicios?

A lo largo de la trayectoria de Marpin, nuestros clientes suelen ser personas que buscan escapar a la costa en busca de calma, tener su hogar o su casa de playa. El sueño de compartir tardes de verano alrededor de una pileta, un fogón o junto a sus seres queridos, para disfrutar la vida que se vive en la costa.

¿Qué tipo de construcción hacen?

En Constructora Marpin creemos en la construcción tradicional, en obras sólidas pensadas para durar toda la vida. Nos especializamos en sistemas de mampostería y hormigón, cuidando cada detalle para garantizar resistencia y calidad.

Si bien tenemos experiencia en construcción en seco, nuestra filosofía está enfocada en lo perdurable. Porque para nosotros, construir no es solo levantar paredes, es crear espacios que acompañen historias y familias durante muchos años.

Contacto Tel: 2254-411456 Mail: [email protected] Instagram: @grupo_marpin

por CONTENTNOTICIAS