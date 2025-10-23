Wednesday 29 de October, 2025
Radio Perfil | Logo Perfil

ESPACIO NO EDITORIAL | 23-10-2025 10:11

La nueva competencia invisible del liderazgo

En tiempos de cambio acelerado, el liderazgo ya no se define por la jerarquía ni por los resultados visibles, sino por la capacidad de aprender, adaptarse y acompañar. En este contexto, ser y buscar mentor se ha convertido en una competencia invisible, pero esencial, para quienes aspiran a liderar con consciencia y propósito.

La nueva competencia invisible del liderazgo | Foto:CONTENT NOTICIAS
La nueva competencia invisible del liderazgo | Foto:CONTENT NOTICIAS

Durante años se pensó que quien guiaba debía tener todas las respuestas. Hoy sabemos que el verdadero líder es quien se permite seguir aprendiendo. El mentor no enseña desde la superioridad, sino que acompaña desde la experiencia y la presencia. Su mayor valor no está en los consejos, sino en las preguntas que ayudan al otro a mirar más profundo y a ampliar su perspectiva.

Buscar un mentor no es señal de debilidad, sino de madurez. Es reconocer que no podemos vernos completamente a nosotros mismos sin un espejo externo que nos refleje con honestidad y empatía. Por eso, todo mentor auténtico también busca a su propio mentor, porque entiende que el crecimiento personal y profesional nunca se detiene.

En las organizaciones modernas, la mentoría genera cultura. Construye puentes entre generaciones, transforma la competencia en colaboración y convierte el conocimiento individual en aprendizaje colectivo. En entornos como el inmobiliario o el empresarial, donde la autonomía a veces se confunde con aislamiento, la figura del mentor devuelve el sentido de comunidad y pertenencia.

Ser mentor no es un título, es una manera de estar en el mundo. Es ofrecer presencia, escucha y coherencia. Y buscar mentor no es delegar el propio camino, sino elegir recorrerlo acompañado, con humildad y apertura.

En definitiva, el liderazgo del futuro no se medirá por la cantidad de personas que nos siguen, sino por la calidad de las conversaciones que somos capaces de generar.
Porque liderar conscientemente es también saber dejarse guiar.

Por Néstor Ruiz Saman
MBA – Senior Coach Ontológico Profesional
Mentor de Profesionales y Líderes Organizacionales
@nestorruizsaman

 

por CONTENT NOTICIAS

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Espacio no editorial"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil