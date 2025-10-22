¿Hacia dónde va nuestra alimentación?

Entre las observaciones actuales podemos mencionar las siguientes:

1-Nutrir y Alimentar al Cerebro

Ser conscientes de lo que comemos y de los nutrientes que contienen nuestros alimentos permite elegir mejor. De esta manera la información validada, nos permite tomar mejores decisiones, y con ello mejorar nuestra función cognitiva Por eso los nutrientes específicos que incorporemos serán importantes en el desarrollo cerebral.

La evidencia científica habla del consumo de pescados, frutos secos, batata boniato, y frutas rojas (ciruelas, arándanos, cerezas. El aporte de vitamina A, y antioxidantes cumple funciones cruciales en los neurotransmisores y combatir la formación de radicales libres que oxidan nuestro ADN

Este cerebro con aporte de nutrientes, propicia además una microbiota saludable, con lo cual la salud intestinal se ve beneficiada. Cuidar el cerebro no es otra cosa que también cuidar todo el sistema humano.

2-Volver a lo ancestral

Los alimentos naturales y primitivos han sido los utilizados por las culturas ancestrales y hoy aún seguimos evidenciando sus ventajas y beneficios. Aquellos remedios caseros con hierbas, hasta el consumo de frutos y raíces que crecen naturalmente de la tierra, lejos de pesticidas y químicos sabemos que son altamente beneficiosos. Desde la quinoa, la maca, hasta las infusiones herbales podríamos mencionar. Vincularse de manera cercana y sustentable con los alimentos, de manera armónica y en equilibrio puede permitir importantes mejoras en nuestros hábitos, en nuestra salud emocional y hasta combatir estrés o curar ciertas enfermedades crónicas.

“Volver al origen parece ser una necesidad, y una reivindicación de lo saludable, de lo que nos ofrece la naturaleza en sintonía con el cuidado de nuestro ambiente y ecosistema. La tendencia al consumo de los hongos medicinales, o algas marinas crece también sustancialmente y cada vez nos interesamos más sobre estos temas.” Nos cuenta la Lic Andrea Beritognolo

3-Nutricion de precisión o personalizada

“Las dietas uniformes ya no van, la lista impresa estandarizada que se le indica al paciente no tiene relación alguna, con gustos,hábitos, cultura, tampoco con horarios y estilo de vida de cada persona” , aclara la nutricionista.

Es decir, un Plan nutricional, indicado específico para cada individuo, será el más indicado, y acertado. La nutrición de precisión también apunta a relevar otros datos relevantes como la genética, indagar en aspectos hereditarios, observar la bioquímica a través de concentraciones de minerales en sangre. Todo esta información personalizada, puede cambiar síntomas, y mejorar la vitalidad o la energía. “Los profesionales debemos atender generalidades pero mirando lo individual, para recomendar en general, y volver a lo personalizado en la medida de lo posible pudiendo ser mas específicos y asertivos en lo que la persona necesita” enfatiza Andrea

4- Swicy, una tendencia diferente.

Dicen que sobre gustos no hay nada escrito. "Swicy", significa sabores dulces y picantes, una tendencia buscada para obtener experiencias de sabores nuevos, y diversos. Muy atrayente entre jóvenes pero también en adultos con nuevas inquietudes. Experimentar con sabores variados, y texturas permite una mayor diversidad de emociones. Esto implica esa búsqueda por nuevas combinaciones, y en esa búsqueda encontrar también nutrientes atractivosetc.

Es así como aparecen mezclas de helados con salsas de pimienta, hasta pollo agridulce con miel y mostaza, o la típica pizza de ananá o mangos con roquefort, quesos verdes y pimientos.

“Es además una experiencia que se instala entre los que no desean consumir sabores demasiados dulces, o con exceso de azucares y se busca otros picores, sabores, gustos diversos o más exóticos “ aclara la lic en nutrición.Eso es valioso para el cambio de hábitos incluso para poder potenciar ventajas entre un alimento y otro al consumirlo juntos, o aumentar la absorción de un nutriente.

5-Batch Cooking

No hay tiempo para cocinar, y la vida agitada nos propone lo rápido y fugaz: abrir paquetes, calentar comida congelada y ya… el plato está servido. Esta práctica se introduce a partir de la reorganización de una cocina y una alimentación mássaludable, para poder optimizar tiempos pero también alcanzar mejor calidad nutricional. Así el batch cooking apunta a organizar la compra de las comidas, teniendo un menú claro para cocinar, y los almuerzos y cenas listos. Poder cocinar y prepara alimentos mas saludable, recurriendo a tener la comida casera, sana , o de la abuela todos los días al alcance.Es decir volver a la gastronomía hogareña, y consumiendo preparaciones más naturales como ej mermelada casera, o un amasado de masa madre hecho en el hogar.

“La clave es entender estas tendencias que surgen y aparecen a la vista para satisfacer nuevas necesidades, o intentar mejorar y corregir aquellos hábitos poco saludables en vistas de una mejor alimentación, y calidad de vida.““Tenemos un desafío:interpretar y reflexionar acerca de cómo la alimentación humana fue cambiando y cuáles fueron los factores que así lo permitieron. Comprender los hechos que se suscitan, hace que podemos mejorar cuestiones alimentarias, no reproducir conductas alimentarias perjudiciales y lograr un camino más saludable, acorde a cada uno de nosotros para en definitiva disfrutar del acto de comer y cuidar siempre nuestra salud” concluye Andrea Beritognolo

