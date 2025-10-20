ANTICONCEPCION HORMONAL ¿SALUD O ENFERMEDAD? UNA MIRADA DESDE LA SALUD

“Dra, que pastillas me recomienda?”
“¿Recomendarte hormonas?, Absolutamente NO.
Y ahí comienzan los planteos: que el preservativo no es tan efectivo, que tengo miedo, que quiero algo más.
Y claro que entiendo, y me gustaría indicar algo que funcione y no sea lesivo, pero no existe (si hablamos de hormonas).
¿POR QUE NO LA ANTICONCEPCION HORMONAL?
Primero te diría que lo mas natural es que cicles.
Tu cuerpo no está diseñado para tener todos los días la misma concentración hormonal (y que sean de laboratorio).
El cerebro, los músculos, huesos, corazón necesitan de tu estrógeno NATURAL.
Las hormonas sintéticas impactan sobre el CUERPO Y LAS EMOCIONES.
Esos efectos pueden verse en forma inmediata o a largo plazo.
Y ahí radica el problema. Te vas acostumbrando a esos pequeños síntomas silenciosos y los incorporas como normal , hasta que un día el cuerpo dice basta.
El uso cronico de hormonas sintéticas produce:
+SARCOPENIA Y OSTEOPOROSIS
+DISMINUCION DE LA LIBIDO Y SEQUEDAD VAGINAL
+ALTERACIOENS DEL HUMOR
+DEPRESION
+CANSANCIO
+HIGADO GRASO
+SINDROME METABOLICO
+ALTERACIOENS VENOSAS
+CANCER
Como siempre digo, la aparición de una enfermedad no es unicausal, pero día a día estas intoxicando a tus células
Si a esto le sumamos la calidad de vida de esta sociedad y el ambiente. ¡PUM cantamos BINGO!
¡Espera!
Con esto no quiero que escupas las pastilla o te saques el parche o anillo.
Quiero que te informes, que no hagas las cosas porque si, y mucho menos desde el miedo.
Que tomes conciencia y elijas desde ese lugar.
La anticoncepción es un DERECHO y vos decidís, pero con toda la info sobre la mesa.
Y si tu elección son las hormonas, trabaja en tus hábitos y ambiente para minimizar riesgos.
Hace grandes descansos, primero porque así tomas hormonas por menos tiempo y segundo pero más importante, volves a CONOCERTE ¡!!! Y COMPARAS lo que sentías con hormonas y lo que sentís ahora.
Nos acostumbramos tanto a esta “normalidad” que ya no se tolera una menstruación de 5 días, molestias pélvicas o 3 granitos (ojo que no hablo de la dismenorrea u otros trastornos que si requieren el uso de hormonas).
Perdimos el VIVIR EN SALUD Y ESTAMOS CRONIFICANDO SINTOMAS A LOS CUALES NOS ESTAMOS ADAPTNDO (o tomado fármacos para “curar” lo que las pastillas producen).
¡PENSALO!
También te puede interesar
por CONTENTNOTICIAS
Comentarios