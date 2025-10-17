Friday 24 de October, 2025
ESPACIO NO EDITORIAL | 17-10-2025

Cuando el miedo gobierna la gente se apaga

La frontera invisible que separa empresas que controlan de organizaciones que confían.

Nada apaga más el compromiso que un liderazgo que genera temor.

Hay organizaciones donde la gente “cumple” y otras donde la gente se involucra. La diferencia no está en los procesos ni en los beneficios, sino en algo mucho más sutil: la atmósfera emocional que se respira cada día.

En una cultura del miedo, los errores se castigan, las ideas se callan y el silencio se vuelve un mecanismo de supervivencia. Las personas trabajan desde la tensión, cuidando su puesto más que su propósito. Los líderes, muchas veces sin notarlo, reproducen esa lógica: controlan, corrigen, exigen y —en nombre de la eficiencia— terminan generando parálisis, desmotivación y agotamiento.

En una organización en la que trabajé, el gerente, ansioso, pedía muchas cosas a la vez sin hacerse entender. Al no ser comprendido, elevaba el tono de voz, generando estrés. En reuniones exponía errores frente a todos, humillando y comparando, lo que dejaba a las personas con la autoestima baja. En cambio, en otras empresas que acompañamos con mi equipo, los líderes comprendieron que la confianza multiplica la energía y la colaboración. Los dueños y gerentes conversan en equipo e individualmente, escuchan a sus colaboradores, reconocen y muestran con respeto lo que funciona y lo que no.

Esa diferencia cambia todo. En la cultura del miedo, la desconfianza se propaga; en una cultura de confianza, el compromiso florece. Y ese florecimiento es el secreto de las organizaciones que perduran.

Salir del miedo implica un salto de conciencia: de controlar a confiar, de exigir a inspirar, de mandar a conversar. No es inmediato, pero comienza con una decisión: la de un líder que se anima a mirarse primero, a revisar qué mensajes transmite con sus gestos, silencios y palabras.

Reflexión:
¿Qué emoción domina tus reuniones: miedo o entusiasmo?
¿Las personas se expresan con libertad o con cautela?
¿Qué hacemos cuando algo sale mal: buscamos culpables o aprendemos juntos?

La  cultura  no es solo lo que decimos que somos, sino por cómo nos tratamosy aún más cuando algo sale mal. Si queremos gente que se quede; creemos espacios donde las personas elijan quedarse.


Roxana G. Ponzo, CPN & Master Coach Profesional

Más de 20 años acompañando a empresas y equipos de trabajo, en alianza con profesionales comprometidos en transformar culturas y desarrollar liderazgo consciente.

