Cuando el miedo gobierna la gente se apaga

Nada apaga más el compromiso que un liderazgo que genera temor.

Hay organizaciones donde la gente “cumple” y otras donde la gente se involucra. La diferencia no está en los procesos ni en los beneficios, sino en algo mucho más sutil: la atmósfera emocional que se respira cada día.



En una cultura del miedo, los errores se castigan, las ideas se callan y el silencio se vuelve un mecanismo de supervivencia. Las personas trabajan desde la tensión, cuidando su puesto más que su propósito. Los líderes, muchas veces sin notarlo, reproducen esa lógica: controlan, corrigen, exigen y —en nombre de la eficiencia— terminan generando parálisis, desmotivación y agotamiento.



En una organización en la que trabajé, el gerente, ansioso, pedía muchas cosas a la vez sin hacerse entender. Al no ser comprendido, elevaba el tono de voz, generando estrés. En reuniones exponía errores frente a todos, humillando y comparando, lo que dejaba a las personas con la autoestima baja. En cambio, en otras empresas que acompañamos con mi equipo, los líderes comprendieron que la confianza multiplica la energía y la colaboración. Los dueños y gerentes conversan en equipo e individualmente, escuchan a sus colaboradores, reconocen y muestran con respeto lo que funciona y lo que no.



Esa diferencia cambia todo. En la cultura del miedo, la desconfianza se propaga; en una cultura de confianza, el compromiso florece. Y ese florecimiento es el secreto de las organizaciones que perduran.



Salir del miedo implica un salto de conciencia: de controlar a confiar, de exigir a inspirar, de mandar a conversar. No es inmediato, pero comienza con una decisión: la de un líder que se anima a mirarse primero, a revisar qué mensajes transmite con sus gestos, silencios y palabras.



Reflexión:

¿Qué emoción domina tus reuniones: miedo o entusiasmo?

¿Las personas se expresan con libertad o con cautela?

¿Qué hacemos cuando algo sale mal: buscamos culpables o aprendemos juntos?



La cultura no es solo lo que decimos que somos, sino por cómo nos tratamosy aún más cuando algo sale mal. Si queremos gente que se quede; creemos espacios donde las personas elijan quedarse.



