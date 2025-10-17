OSMASC: La obra social que revoluciona la salud de las mascotas en Argentina

¿Cómo nació OSMASC y qué los inspiró a crearla?

La idea nació de una necesidad que veíamos todos los días en nuestras propias mascotas y en nuestros pacientes: la falta de un sistema de salud pensado especialmente para ellos. Como veterinario, me encontraba con muchos casos en los que los dueños no podían afrontar determinados tratamientos, o postergaban controles por motivos económicos.

Un día, conversando con mi socio, José Antonio Spoto, coincidimos en que era momento de hacer algo distinto. Él, con su experiencia en administración, y yo, con mi mirada desde la medicina veterinaria, decidimos unir fuerzas para crear una obra social que les brindara a los animales la misma calidad y accesibilidad que tienen las personas.

Así nació OSMASC, hace ya más de tres años, con el sueño de mejorar la salud y el bienestar de las mascotas a través de la prevención y la atención integral.

¿Qué tipo de servicios ofrecen y cómo funciona su cobertura?

Nuestra obra social ofrece desde servicios de alta complejidad, como cirugías, internaciones, consultas de urgencia, estudios complementarios, laboratorio y vacunas, hasta servicios de recreación y estética, como guardería canina/felina y peluquería.

Contamos con cobertura a nivel nacional y, hasta el momento, con una red de más de 100 prestadores distribuidos en todo el país, donde los afiliados reciben atención médica según el plan contratado.

¿Cuál consideran que es el diferencial de OSMASC frente a otras opciones del mercado?

Nuestra principal diferencia es que contamos con un sistema de reintegros que permite a los afiliados seguir atendiéndose con su veterinario de confianza, aunque no forme parte de nuestra red.

Además, brindamos una respuesta rápida y personalizada a las inquietudes de nuestros afiliados y prestadores, tanto de forma telefónica como a través de nuestras redes sociales. Nos gusta estar cerca, acompañar y resolver.

¿Cómo imaginan el futuro de la empresa?

Nuestra visión a futuro es seguir creciendo en número de afiliados y prestadores, y ofrecer cada vez más y mejores servicios.

El objetivo es claro: convertirnos, en el mediano plazo, en la obra social para mascotas más importante del país. Porque creemos que, así como las personas merecen una cobertura integral, nuestras mascotas también.

CONTACTO:

IG: @osmasc.obrasocial

por CONTENT NOTICIAS