Proyecto Color: expertos en el mundo de la impresión

¿Cómo surgió la empresa?

Desde hace más de 35 años, Proyecto Color acompaña y potencia a los emprendedores vinculados al mundo de la impresión. Nacimos como especialistas en el rubro gráfico y, con el paso del tiempo, evolucionamos hasta convertirnos en referentes de la impresión 3D en el mercado.

Hoy contamos con locales en Av. Gaona 1575 (CABA) y Humberto Primo 850 (Córdoba), presencia en Montevideo (Uruguay) y San Pablo (Brasil), oficinas en Puerto Madero y un moderno Centro de Distribución de más de 6.000 m² en Florencio Varela. Toda esta infraestructura nos permite abastecer a clientes de todo el país con costos competitivos y en tiempos récord.

Concretamente, ¿cuáles son los servicios que brindan?

Ofrecemos una propuesta que abarca la venta de equipamiento (impresoras 3D, grabadoras, escáneres, soluciones DTF y más), insumos (filamentos, resinas, tintas), y repuestos originales de todas las marcas. Además, brindamos un servicio técnico especializado para cada modelo que comercializamos.

A través de nuestra plataforma educativa ToolBox, capacitamos a makers y emprendedores en diversas áreas, y actualmente estamos expandiendo nuestro alcance hacia el segmento de robótica.

Con un equipo de más de 85 profesionales, nos aseguramos de estar siempre cerca de nuestros clientes y de cubrir todos los canales de comercialización, incluyendo el mayorista.

¿Cómo se proyectan en el mediano plazo?

Nuestra mirada está puesta en seguir innovando, perfeccionando y consolidándonos como la mejor opción para nuestros clientes. Representamos marcas de prestigio internacional como Bambu Lab, líder mundial en impresión 3D, con quienes trabajamos codo a codo para acercar la tecnología más avanzada a toda la Argentina.

Participamos activamente en ferias, exposiciones y charlas, llevando no solo equipamiento de última generación, sino también conocimiento e inspiración para que más emprendedores se sumen y crezcan junto a esta industria en constante evolución.

¿Qué los diferencia?

Nuestro mayor diferencial es el compromiso genuino con cada cliente. Para nosotros, no son solo compradores: son socios estratégicos de nuestro negocio. Nos esforzamos en acompañarlos, estar disponibles para lo que necesiten y acercarles las últimas tendencias globales del sector.

Esta vocación de servicio, sumada a nuestra capacidad de innovación constante, explica por qué Proyecto Color se mantiene año tras año como referente del mercado y como un verdadero caso de éxito, construido sobre la base de la dedicación, la experiencia y el profesionalismo.

Si hoy alguien comenzara emprendiendo en 3D, ¿cuál sería la sugerencia de Uds. para elegir su primera máquina y qué inversión aproximada precisaría?

Nuestra recomendación es apostar por la excelencia desde el inicio. En ese sentido, la Bambu A1 es el equipo ideal, y su versión A1 Combo —que incluye un sistema AMS para trabajar con hasta cuatro colores simultáneos— representa la opción más completa y profesional del mercado.

Se trata de una impresora intuitiva, de diseño robusto y velocidad excepcional (más de 500 mm/segundo), que permite alcanzar resultados de nivel superior desde el primer día.

Además, consideramos fundamental que quien comienza a emprender en el mundo 3D no solo adquiera la máquina, sino también el conocimiento y la confianza para usarla. Por eso, desde Proyecto Color acompañamos a cada cliente con asesoramiento técnico, capacitaciones y una comunidad activa que les permite crecer más rápido y con mejores resultados.

Proyecto Color

Whatsapp: +549 11-3147-2911

Mail: [email protected]

Instragram: @proyectocolor.ar

Tiktok: @proyectocolor

Facebook: @ProyectoColorArg

Dirección: Avenida Gaona 1575, CABA. | Humberto Primo 850, Córdoba Capital.

por CONTENT NOTICIAS