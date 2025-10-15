BusinessPro: transformar el inglés en una herramienta real de crecimiento profesional

Florencia, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Mi pasión por el inglés comenzó gracias a una oportunidad de vivir en el exterior desde chica, donde incorporé el idioma de forma natural, inmersa en la cultura y el estilo de vida estadounidense. Al volver a la Argentina, descubrí mi facilidad para ayudar a otros a comunicarse cuando existía una barrera entre el inglés y el español. Esa experiencia me llevó a estudiar la carrera de traductorado público y a especializarme en interpretación de conferencias, lo que me abrió las puertas al mundo de los negocios internacionales. Con el tiempo comprendí que muchos profesionales quedaban fuera de grandes oportunidades por no dominar el idioma, y decidí ayudarlos a transformar esa frustración en resultados concretos. Así nació BusinessPro, un programa creado para convertir el inglés en una verdadera herramienta de crecimiento profesional.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

BusinessPro ayuda a profesionales a perfeccionar su inglés técnico para lograr ascensos, mejores ingresos y oportunidades internacionales. Se basa en tres pilares: comunicación real, coaching personalizado e inmersión constante, combinando práctica auténtica, acompañamiento individual y exposición diaria al idioma. No es enseñanza tradicional: es un método práctico y transformador que convierte el inglés en una ventaja competitiva.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Mi objetivo es seguir expandiendo BusinessPro y llevar esta metodología a más profesionales y empresas del mercado hispanoparlante, para que se convierta en el programa que los profesionales elijan por excelencia para impulsar su próximo gran desarrollo profesional.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

En BusinessPro no enseñamos inglés: entrenamos a profesionales para pensar, hablar y liderar en inglés. Nuestro enfoque es 100 % práctico, basado en comunicación real, coaching personalizado e inmersión constante, para que el idioma deje de ser una meta y se convierta en una verdadera herramienta de crecimiento. Las técnicas aplicadas en el programa nacen de mi experiencia como traductora, intérprete y Business English coach, y están diseñadas para lograr fluidez, precisión y seguridad en contextos laborales reales. El resultado es una transformación visible: personas que no solo “aprenden” inglés, sino que lo viven, lo aplican y lo convierten en su mayor valor agregado.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Empezaría antes. Durante mucho tiempo dudé en lanzar mi propio método porque buscaba el momento y la fórmula perfecta. Hoy entiendo que el crecimiento llega cuando se toma acción, incluso sin tener todo resuelto. Aprendí que lo verdaderamente valioso no es la perfección, sino la evolución. Hoy priorizo escuchar las verdaderas necesidades de las personas y diseñar experiencias que las ayuden a avanzar, sin frustraciones ni miedos. Si volviera a empezar, volvería a elegir este camino, pero con la certeza de que el aprendizaje más grande está en animarse a dar el primer paso.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Celular: +5491150142858

Instagram: @businesspro.be

por CONTENTNOTICIAS