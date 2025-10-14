Profesionales que piensan en futuro: la nueva era de la planificación financiera

Hoy los profesionales que asesoran empresas, emprendedores o personas enfrentan una demanda distinta: sus clientes ya no buscan solo resolver lo urgente, sino planificar el futuro. En un país como Argentina, donde la volatilidad económica es constante y las condiciones cambian de un mes a otro, incorporar la planificación financiera al portfolio de servicios se convirtió en una oportunidad concreta para diferenciarse y crecer.

No se trata de cambiar de actividad, sino de añadir una herramienta que potencia lo que ya hacen. Quien ofrece este servicio puede acompañar a sus clientes en decisiones de inversión, resguardo de capital y planificación patrimonial, accediendo además a información financiera actualizada y formación constante.

Casos como los de Sebastián Attadia, fundador de 741 Consulting, y Mariela Campos, socia de Estratexia, lo demuestran claramente. Ambos vienen del mundo de la consultoría empresarial, donde asesoran a compañías en gestión y estrategia. Al incorporar la planificación financiera a su oferta —con capacitación constante y soporte profesional— lograron ampliar su propuesta y fortalecer la relación con sus clientes. Hoy pueden acompañarlos no solo en la eficiencia del negocio, sino también en el crecimiento y resguardo de su patrimonio a largo plazo.

Esta tendencia también impulsa nuevas formas de trabajo conjunto. Algunos profesionales eligen capacitarse y formarse como asesores financieros, mientras otros establecen alianzas estratégicas para complementar sus servicios. En ambos casos, el beneficio es claro: una nueva línea de negocio y una mayor cercanía con sus clientes.

La planificación financiera es una evolución natural del asesoramiento profesional. Ayuda a anticipar decisiones, ordenar recursos y generar confianza. Incorporarla no es sumar trabajo, es sumar valor.

Por Mariano Ricco

Coordinador de Equipo – Sequiro Finanzas

CNV Mat. 2365 – SSN Mat. 107249

+54 11 3143-0206

[email protected]

@mr_asesoriafinanciera

Sebastián Attadia – @741consulting

Mariela Campos – @marieteasesora

