“¿Qué significa que tu empresa funcione como un reloj?”

Lo repito siempre: tu negocio debería funcionar como un reloj, pero ¿qué quiere decir realmente esa frase?

En las empresas sucede lo mismo: cuando los engranajes (personas) no están alineados con las agujas (tareas), el reloj se empieza a atrasar. Los proyectos se traban, los resultados se diluyen y el crecimiento se estanca, no porque falten ideas o talento, sino porque el mecanismo no está sincronizado.

Si los procesos no marcan el ritmo adecuado, las tareas pierden prioridad, las responsabilidades se superponen y cada engranaje empieza a girar en direcciones distintas. Un negocio puede tener grandes objetivos, pero sin un sistema que coordine cada pieza, ese potencial se dispersa y nunca se transforma en resultados concretos. Cuando todo está alineado, el reloj marca la hora con precisión. Cuando algo se traba, el reloj falla.

Hace un tiempo, en una reunión con el equipo fundador de una startup en expansión, uno de ellos me dijo algo que me quedó grabado: “Cada vez que resolvemos un problema, parece que aparece otro aún más grande”. Esa frase sintetiza lo que ocurre cuando una empresa intenta avanzar sin un sistema que dé cohesión: cada engranaje funciona por su cuenta, y lo que debería ser movimiento armónico se transforma en un ruido desordenado. Lo curioso es que el problema no era la falta de talento ni de clientes, sino la ausencia de un mecanismo confiable que les permitiera sostener el ritmo de crecimiento.

En Bethel, nuestra empresa de consultoría en negocios y tecnología, al acompañarlos, entendimos que el verdadero desafío no era que trabajaran más, sino que trabajaran con claridad y precisión. Definimos un esquema de procesos que les permitió prever en lugar de reaccionar, ordenar sin sofocar la creatividad y, sobre todo, liberar a los fundadores de esa sensación constante de estar “persiguiendo el tiempo”. Lo que ganaron no fue solo eficiencia: fue confianza interna y serenidad para mirar el futuro sin miedo a que todo se desmoronara.

Entonces, ¿qué significa que tu empresa funcione como un reloj? Significa que no dependa del azar ni de héroes individuales, que cada pieza sepa cuál es su lugar y se mueva con naturalidad. Significa que el líder pueda cerrar los ojos un momento y confiar en que el sistema seguirá andando. Que los clientes encuentren puntualidad sin tener que reclamar, que los equipos trabajen con foco y sin duplicar esfuerzos, y que el crecimiento no sea una amenaza sino una oportunidad. Porque lo que define a un reloj no es cuánto corre, sino la seguridad de que nunca pierde la hora.

Lo que define a una empresa bien ordenada no es cuánto hace, sino la confianza de saber que puede avanzar sin fricciones, con la precisión necesaria para crecer de verdad. En definitiva, un negocio que funciona como un reloj no es el que nunca tiene problemas, sino el que cuenta con procesos claros para resolverlos sin perder el ritmo”.

Acerca de Samuel Gómez y Bethel Business & Technology Solutions

Samuel A. Gómez es CEO de Bethel Business & Technology Solutions y cofundador junto con sus hermanos y socios Rocio Esther Gómez, Isabella Belén Gómez y Emanuel Emil Gómez. Asimismo cuentan con un equipo de expertos, liderados por Mauricio Denaro, quien tiene amplísima experiencia operativa como emprendedor y consultor Business. A su vez, Samuel cuenta con formación universitaria como abogado y profesor superior en la Universidad Católica Argentina (UCA) y con un Master in Business & Technology de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés (UdeSA). Fue líder estudiantil, como presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, siendo acreedor del Premio Derisi a la Mejor Gestión del año 2018, y tesorero de la Federación de Estudiantes UCA durante los años 2017 y 2018; luego, cofundó Nobuk, incubado por Telefónica Open Future e Ignite Sessions; luego ese proyecto evolucionó en Ticmas Profesional, logrando expandirse a todo Latinoamérica y logrando grandes hitos tales como la alianza entre Ticmas-UdeSA con el lanzamiento del curso de Tecnologías Emergentes. Ha prestado consultoría al sector público (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) y a múltiples organizaciones privadas y startups. Y actualmente, desde Bethel, brinda consultoría en gestión de procesos y estrategia operativa para aquellas organizaciones que buscan ordenarse y escalar con precisión, de manera que sea sostenible en el tiempo.

