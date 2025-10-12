Agustín Picone Mandelli: Pasión, profesionalismo y visión del mundo inmobiliario

Agustín, ¿cómo fueron tus inicios en el rubro inmobiliario?

Hace 14 años descubrí mi pasión por el mundo inmobiliario. Desde entonces, arranqué a capacitarme comenzando por la carrera de Martillero y Corredor Inmobiliario (UCA 2011-2013), luego realicé el posgrado GDI - Gestión y Desarrollo Inmobiliario (UDESA 2017) y por último el REAP Argentina Uruguay (Real Estate Advanced Practices 2025). Hoy, con 35 años, me convertí en un especialista convencido de que este no es un negocio de propiedades, sino de relaciones y personas.

¿Cuál es actualmente tu especialidad?

En la actualidad me concentro en el segmento residencial en la Ciudad de Buenos Aires, principalmente en Recoleta, Retiro, Palermo, Belgrano, Núñez y todo el corredor norte. Son barrios con una identidad muy marcada, gran movimiento y una demanda sostenida que los convierte en escenarios estratégicos tanto para vivir como para invertir.

Además del segmento residencial también sos desarrollador. ¿De qué se trata?

Sí, desarrollo proyectos inmobiliarios en Capilla del Señor, partido de Exaltación de la Cruz. Allí, junto a mis socios, impulsamos barrios abiertos y cerrados pensados para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y espacio, sin dejar de estar cerca de la ciudad. Es un desafío apasionante porque se trata de proyectar calidad de vida a futuro en una zona de pleno crecimiento.

¿Cómo analizas el mercado residencial en este momento?

Muy activo. La compraventa de inmuebles viene mostrando un crecimiento sostenido, con escrituras que mes a mes superan los registros previos. Esto refleja la confianza de quienes entienden que el ladrillo sigue siendo un resguardo de valor y, al mismo tiempo, una oportunidad de inversión sólida.

¿Cuáles son tus diferenciales siendo corredor inmobiliario?

Creo firmemente que este negocio no se trata de propiedades, sino de personas. Mi prioridad es escuchar y comprender las necesidades de cada cliente. Yo no vendo metros cuadrados: acompaño proyectos de vida. Esa mirada es la que me motiva todos los días y la que me permite generar vínculos de confianza duraderos. Mi obsesión es el cliente: deslumbrarlo con el trato en todo el proceso. De esa manera creo que puedo generar lazos que duren toda la vida.

¿Qué expectativas tenés de cara al futuro?

Seguir creciendo en ambos frentes: el mercado residencial urbano y los desarrollos de tierra. El potencial es enorme y estoy convencido de que, con profesionalismo y visión, se pueden crear oportunidades para todos: ahorristas, familias e inversores. Mi propósito es generar valor agregado y dejar una huella en cada operación o proyecto inmobiliario.

Datos de contacto:

WhatsApp: 1135674311

Instagram: @piconemandelli

Web: www.piconemandelli.com

por CONTENTNOTICIAS